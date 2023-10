À quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, a été reçu ce samedi par des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Dakar. Ils lui ont remis des parrainages collectés pour leur candidat Amadou Ba.

En cette période de précampagne marquée par les opérations de collecte de parrainages, le ministre Abdou Karim Fofana est en train d’abattre un grand travail. Il sillonne le département de Dakar à la rencontre des responsables de la coalition. Ce samedi, il a rendu visite à quelques responsables comme Lala Aicha Fall, présidente du mouvement Sunu Gox, Sunu Yitté et membre de Benno Bokk Yaakaar. Cette dernière a organisé une grande rencontre qui a regroupé responsables et militants des HLM et d’autres localités du pays pour apporter son soutien au candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba. Elle a remis temporairement 1 200 parrainages au ministre.

Abdou Karim Fofana en a profité pour se prononcer sur les raisons de parrainer Amadou Ba. ‘’Le candidat Amadou Ba est un homme qui a du parcours. Il est posé et respectueux. Notre pays mérite d’être dirigé par des personnes avec de bonnes volontés, qui connaissent le monde et qui travaillent’’, a-t-il dit, en encourageant les responsables. “Mobiliser et parrainer le candidat Amadou Ba, c’est parrainer, soutenir le candidat de la paix, de la stabilité, du développement et du progrès. Nous sommes sûrs qu’avec vos parrainages, votre présence sur le terrain, nous arriverons à travailler ensemble, mobiliser les Sénégalais pour continuer l’œuvre du président Macky Sall qui a fait douze ans de progrès, douze ans d’amélioration des infrastructures sociales de base. Mais c’est aussi douze ans de stabilité, de paix et de développement’’, a-t-il ajouté.

Après cette étape, le ministre a fait un tour à la Sicap-Liberté pour rencontrer les membres de la coalition présidentielle. Il a tenu à mobiliser les troupes. ‘’Dans le département de Dakar, nous avons un défi, car le candidat de la coalition présidentielle est issu de Dakar. Nous sommes en train de rendre visite aux responsables pour les motiver, connaitre certaines difficultés et les mettre sur la piste. Pour ces élections, la première étape, ce sont les parrainages. Les joutes présidentielles sont différentes de celles des législatives et des locales. On doit tout faire pour récupérer les bases et donner les fiches, mais aussi discuter avec la population pour connaitre certains des problèmes que rencontrent leurs communes’’, a déclaré le ministre.

Ce faisant, il a rappelé que le plus important c’est d’être uni et de continuer la mobilisation pour la victoire au soir du scrutin.

NDEYE KHOUDIA DIENG(STAGIAIR)