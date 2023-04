Les avocats d’Ousmane Sonko se sont prononcés, hier, sur le procès en diffamation opposant leur client à Mame Mbaye Niang. Pour eux, les droits de leur client ont été bafoués. Et ils avertissent contre une volonté d’aggravation de la peine.

Suite à la décision de Mame Mbaye Niang de faire appel à la décision rendue par le tribunal, lors de son procès en diffamation contre Ousmane Sonko, le collectif des avocats de ce dernier a jugé nécessaire de faire face à la presse. Une manière de ‘’rétablir l’équilibre entre les parties’’, selon Me Massokhna Kane qui était le porte-parole hier. Pendant le procès, l’absence d’Ousmane Sonko a été constatée. Le tribunal ayant décidé de retenir l’affaire, il appartenait à ses avocats d’expliquer pourquoi il n’était pas à l’audience avec des éléments justificatifs.

Pour M. Kane, le juge Mamadou Yakham Keita a refusé de connaître les motifs de l’absence d’Ousmane Sonko. ‘’C’est ce qu’on a voulu faire. Maitre Ciré Clédor Ly est venu avec trois certificats médicaux et le président (du tribunal) les a refusés. Il n’a pas voulu prendre connaissance des pièces justificatives de l’absence’’, renseigne Me Kane.

‘’Avec ces certificats médicaux, poursuit-il, les avocats avaient décidé d’invoquer l’article 403 du Code de procédure pénale qui dit que lorsqu’un prévenu n’est pas présent à l’audience pour des raisons de santé, s’il y a des raisons graves qui font qu’on ne peut pas renvoyer l’affaire, le président doit désigner un juge pour aller trouver le malade là où il est et l’interroger. Ce PV d’interrogatoire est versé au dossier. ‘’Et même en l’absence du prévenu qui est malade, ses avocats doivent être entendus. Et c’est ce qu’on nous a refusé’’, dit-il avec insistance.

‘’Il est certain que le tribunal a rendu service à Mame Mbaye Niang et au procureur. Parce que si les avocats de Sonko avaient été entendus, je pense qu’il n’y aurait pas de procès. Leur citation serait annulée ; on n’irait pas au fond’’, poursuit l’avocat.

Toutefois, il se réjouit du fait que le greffier ait mentionné le refus du président de prendre les certificats médicaux.

Poursuivant, Me Massokhna Kane dénonce le fait que les témoins Birahime Seck et Clédor Sène n’aient pas été entendus, malgré leur présence au tribunal. Car, d’après lui, la défense avait les preuves de l’’’existence’’ d'un rapport portant du supposé détournement de fonds. ‘’Les témoins sont venus avec un dossier explosif. Le tribunal n’a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier, depuis la police. Dans ces vidéos, il y a les ministres des Finances, Mame Mbaye Niang et d’autres qui auraient dit que le dossier existe’’, peste M. Kane.

‘’Ce procureur était en mission. Et sa mission n’est pas terminée’’

Ensuite, il s’en est pris au procureur. Il a fustigé son réquisitoire qui a permis d'asseoir les accusations (demande pour diffamation). ‘’Il a demandé deux ans dont un an ferme. Ensuite, il dit qu’il y a des éléments faux, car Sonko a évoqué un rapport qui n’existe pas et qui serait sur Internet’’, dit-il, se félicitant de la réponse du juge qui a indiqué qu’aucun document prouvant qu’il y a un faux n’a été versé. Ce qui fait que Sonko a été relaxé pour le faux.

Pour ce qui est des injures, le procureur dit que Sonko a traité Mame Mbaye Niang de menteur. Pour le juge, ce n’est pas une insulte. De ce fait, selon Me Massokhna Kane, le procureur obéit à des ordres. ‘’Ça montre l’inconsistance des propos du procureur qui a pourtant demandé un emprisonnement ferme. Ce procureur, manifestement, était en mission, ce jour-là. Et sa mission n’est pas terminée’’, déclare Me Massokhna Kane.

La robe noire d’ajouter : ‘’Après le procès, on a vu Mame Mbaye Niang sortir du palais de Justice en criant victoire, disant que la justice l’a blanchi. Et il a félicité la justice. Très curieusement, dès le lendemain, avant même qu’il ne fasse son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement. Qu’est-ce qu’ils veulent ? Ce qui les intéresse, c’est clair, c’est l’inéligibilité d’Ousmane Sonko. Ils veulent une aggravation de la peine. Mais s’ils obtiennent cela, le pays sera à feu et à sang’’, conclut-il.

BABACAR SY SEYE