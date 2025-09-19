Une visioconférence de presse a été initiée par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) pour imprégner la presse nationale et internationale des enjeux et défis d’un colloque international axé sur l’« Innovation et développement durable en Afrique : Perspectives multidisciplinaires », prévu à Dakar les 18 et 19 novembre prochain.

L’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) a animé une rencontre avec de nombreux journalistes sénégalais et internationaux, en visioconférence, afin de donner les grandes lignes du colloque international sur l’innovation et le développement, prévu à Dakar les 18 et 19 novembre prochain. Un rendez-vous scientifique organisé avec le Centre de Valorisation Professionnelle de Tunis, en collaboration avec le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire du Sénégal. Le contexte de cet événement se justifie par le fait que l'Afrique se présente aujourd’hui comme un véritable laboratoire d’innovation face aux enjeux majeurs du XXIe siècle : changement climatique, mutations économiques et profondes transformations sociales.

Ce colloque international, s’inscrit, d’après ses initiateurs, dans la dynamique de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et ambitionne de nourrir des réflexions éclairées ainsi que des actions concrètes autour de l’innovation inclusive, de la gouvernance climatique et de la durabilité financière. Au sujet des objectifs visés, il s’agit d’« encourager un dialogue multidisciplinaire entre chercheurs, décideurs, entrepreneurs et acteurs de terrain, de favoriser le développement d’innovations durables dans des secteurs stratégiques tels que la microfinance, la logistique verte et les technologies numériques ». Le but est également de renforcer les capacités institutionnelles pour une gouvernance inclusive, transparente et efficace. La consolidation des partenariats interafricains et internationaux, ainsi que l’alignement des initiatives avec les ambitions africaines pour une croissance responsable, solidaire et durable, complètent la liste des objectifs de ce colloque.

Par ailleurs, la visioconférence de presse a permis de comprendre que plusieurs défis sont à relever. À savoir, celui de l’innovation en Afrique qui se heurte à plusieurs obstacles, notamment l’insuffisance des compétences techniques, la réduction des aides internationales, les problématiques complexes de gouvernance, ainsi que les impératifs d’adaptation climatique dans un contexte souvent morcelé. En tout état de cause, ce colloque sera un cadre qui vise à produire des recommandations stratégiques pertinentes, à enrichir les réseaux de coopération, à mobiliser davantage de ressources locales, et à mettre en valeur la jeunesse et les femmes en tant qu’acteurs essentiels de la transition écologique et sociale à l’échelle africaine.

Ainsi, à l’issue du colloque, un livre blanc sera élaboré et publié. Ce document rassemblera les principales contributions, analyses, conclusions et recommandations formulées durant les échanges. Il constituera donc, d’après l’IARPA et ses partenaires, un outil stratégique destiné à orienter les politiques publiques, les initiatives privées et la coopération régionale pour promouvoir l’innovation et le développement durable en Afrique.

Dans le cadre du colloque, se tiendra également la deuxième édition de la prestigieuse cérémonie de remise du titre de Doctorat Honoris Causa à des collaborateurs, décerné par l’Institut IARPA pour rendre hommage à la contribution remarquable de personnalités africaines et internationales dans des domaines aussi variés que la science, la culture, la politique, l’innovation et le développement durable, etc.

BACHIR KANE