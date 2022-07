‘’Colo cuisine’’ est un programme qui a été mis sur pied durant les vacances. Selon son initiatrice, son objectif est d’initier et former des jeunes filles en art culinaire, c’est-à-dire leur apprendre la cuisine et l’art de la table.

Pour Amsatou Guèye, il sera question de former un nouveau type de citoyen, surtout à l’éducation et à l’utilisation des réseaux sociaux. Ainsi, sortir l’enfant de l’oisiveté, l’initier aux activités formatrices d’éveil tout en lui inculquant les vertus cardinales essentiellessont aujourd’hui des missions dévolues aux collectivités éducatives au Sénégal. Ainsi, les trois principes qui guideront son action pédagogique seront : les méthodes actives, le sociocentrisme (démocratie centrée sur le groupe enfant) et l’animation culturelle.

‘’Durant les vacances, nous voudrions amener les enfants à pouvoir cuisiner (sénégalaise et européenne) et une bonne maitrise des arts de la table, à passer des vacances utiles et intelligentes, à gérer leur vie quotidienne en responsable, dans des cadres favorables au développement des échanges de savoir, de savoir-faire et de savoir être et développer chez les enfants le civisme et la citoyenneté. Les axes de travail se construiront plus spécifiquement autour de trois objectifs pédagogiques majeurs et d’un projet de fonctionnement au service des dits objectifs. Il s’agira de mettre les enfants dans un environnement différent du monde de la famille et des activités de pleine nature et une sensibilisation au respect d’un rythme de vie d’enfant, une éducation à l’hygiène, une éducation au goût et à l’équilibre alimentaire, une éducation religieuse.

Il s’agit, dès lors, au travers d’un lieu et d’un temps privilégiés, de permettre aux enfants de prendre conscience de l’importance d’être propre et en bonne santé’’ a confié Mme Guèye. Selon qui, ce n’est pas juste pour les vacances qu’auront lieu ces activités, puisqu’elle compte les pérenniser à travers des sessions normales de formation à travers un ciblage de jeunes garçons et filles qui n’ont pas eu la chance de réussir à l’école avec des formations en couture, coiffure, art culinaire, arts de table, menuiserie, métallurgie, art graphique, teinture et transformation de céréales locales.