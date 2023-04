Commandant de la Zone militaire n°1, le colonel Mbaye Guèye est le patron de la ‘’Grande muette’’ dans la région de Dakar, depuis septembre 2021. ‘’EnQuête’’ revient sur le parcours de cet homme pur produit de l’armée sénégalaise et qui a réussi le défilé du 4 Avril 2023.

Après plusieurs années de prises d’armes dues à la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a renoué, lors du 63e anniversaire de son indépendance, avec les défilés grand format. Une parade qui a permis aux forces de défense et de sécurité d’étaler leurs grands moyens au grand jour. Si ce défilé a eu ce grand succès, on le doit à un officier de l’armée. Il s’agit du commandant de la Zone militaire n°1 qui en était le coordonnateur. Le colonel Mbaye Guèye est le patron de la ‘’Grande muette’’ dans la région de Dakar, depuis le 1er juillet 2021.

Jouissant d’une solide et belle réputation dans l’armée, il est né à Thiès, il y a de cela une cinquantaine d’années. Ce sortant de l’École nationale des officiers d’active (Enoa, 1994-1996) a subi plusieurs instructions et connu diverses expériences qui ont jalonné sa carrière. Après l’École d’application de l’infanterie de Thiès, il s’est enrichi de plusieurs formations, dont celle suivie à l’École d’État-major en République de Tunisie (2005-2006). Auparavant, en 2002, M. Guèye avait suivi un stage aux Cours des capitaines en République fédérale d’Allemagne.

Titulaire d’un Master II en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et catastrophes (université de Yaoundé II- SOA- 2013) et d’un autre en sécurité nationale au Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS, Sénégal), M. Guèye tire également parti de ses acquis en planification au niveau opérationnel et en gestion des pandémies et catastrophes (KAIPTC, Ghana).

Dans le domaine militaire, il a aussi obtenu un Diplôme d’État-major (DEM), un Diplôme d’aptitude au grade d’officier supérieur (Dagos) et d’un autre à l’École supérieure de guerre (ESG). Ce qui témoigne de sa carrure intellectuelle et de ses dispositions opérationnelles.

Concernant ses états de service, le colonel Guèye est entré en service le 5 décembre 1994. Sur le plan opérationnel, il a séjourné régulièrement en zones opérationnelles en tant que chef de section d’infanterie, commandant de compagnie et chef de corps du 5e bataillon d’infanterie et commandant du secteur 53 (Ziguinchor).

En opération extérieure, le commandant de zone n°1 (Comzone 1) a commandé une compagnie de combat dans le cadre de la Mission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire aux premières heures difficiles du déploiement du contingent sénégalais dans ce pays.

Dans le champ intellectuel, il a eu, lors de son passage en qualité de commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, d’excellents résultats qui ont permis à cette école de se hisser à la première place du Concours général en 2017.

‘’ Il est un homme de défis’’

Le colonel Mbaye Guèye, réputé pour sa science, ses qualités humaines et sa rigueur, est l’auteur de plusieurs productions intellectuelles qui font sens. Il rédige fréquemment des articles dans les journaux militaires comme ‘’Armée-Nation’’ et ‘’Guelewar de l’armée de terre’’, sur des sujets relatifs à la sécurité (particulièrement le terrorisme), à l’environnement, aux traditions militaires, etc.

En outre, sur désignation de l’État-major général des armées, il participe à des panels de haut niveau sur la sécurité nationale et au niveau sous-régional. Son mémoire de fin d’études, qui avait pour thème ‘’La CEDEAO face aux défis de la sécurité collective sous-régionale’’, a été hautement apprécié et diffusé dans les ‘’Cahiers du CHEDS (Centre des hautes études de défense et de sécurité)’’.

Par ailleurs, le récit en cours de sa trajectoire militaire lui a valu plusieurs distinctions au Sénégal et au-delà. Au niveau national, il a été fait Chevalier de l’Ordre national du Lion (2014), Officier de l’Ordre national du Mérite (2020) et décoré de la Médaille d’honneur de l’armée de terre (2015).

Son parcours l’a également auréolé de distinctions étrangères comme la Médaille de la CEDEAO en République de Côte d’Ivoire (2003), la Médaille française de la CEDEAO en République de Côte d’Ivoire (2003), la Médaille des Nations Unies en République de Côte d’Ivoire (2008-2009).

Ses proches le décrivent comme une personne de rigueur, un amoureux de son travail. ‘’Le colonel Mbaye Guèye est officier d’infanterie pétri de qualités humaines doublées d’un sens élevé des responsabilités. Son caractère social n’entame en rien sa rigueur. Il est un homme de défis qui tient à la réussite de ses objectifs. Partout où il est passé, il a montré ses preuves. La dernière en date est son passage à la tête de la Chaine d’emploi de l’État-major de l’armée. C’est ce poste qu’il a quitté pour être promu à la tête du commandement de la zone militaire n°1’’, confient des sources qui ont travaillé sous son commandement.

‘’Notre mission consiste en la défense de l’intégrité du territoire de Dakar’’

L’on se rappelle ses mots et promesses, lors de sa cérémonie d’installation au mois de septembre 2021, devant son patron. ‘’Dakar est grand grâce à l’importance de ses activités et l’importance de sa population, même si son territoire est trop petit. C’est un défi que nous avons le devoir de relever avec les hommes que nous avons. Nous mènerons cette mission avec les autres forces de défense et de sécurité. C’est un ordre du CEMGA (Chef d’État-major général des armées) qui nous a ordonné de travailler avec la police, la gendarmerie et les autres corps pour avoir un esprit force de défense et de sécurité (FDS). Nous espérons compter, dans nos missions, sur les hommes, mais surtout sur le comportement militaire des uns et des autres’’, confiait-il.

À l’occasion, il invitait les militaires à se taire, c’est-à-dire à avoir de la retenue. ‘’Les hommes doivent s'entrainer davantage pour être prêts à tout moment et à tout instant, pour pouvoir accomplir la mission, quelles que soient la difficulté et la situation. C’est avec un entrainement renforcé que nous pouvons avoir de la réversibilité pour faire face aux menaces classiques, menaces de terrorisme. Notre mission régalienne consiste en la défense de l’intégrité du territoire de Dakar et assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous mènerons cette mission en parfaite collégialité avec les autres forces de défense et de sécurité,’’ déclarait le colonel Guèye.

CHEIKH THIAM