Installé officiellement hier, à Ziguinchor, dans ses fonctions de commandant de la zone militaire n° 5 par le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’État-major général des armées (Cemga), le colonel Yakhya Diop a déclaré qu’il inscrit sa mission dans le même sillage que ses prédécesseurs à qui il a rendu un hommage appuyé.

Comme il est de tradition, le commandement de la zone militaire n°5 (Comzone) de Ziguinchor a accueilli, hier dans la matinée, la cérémonie officielle d’installation du nouveau commandant, le colonel Yakhya Diop. La symbolique et le rituel de cette cérémonie rentrent dans le cadre des belles traditions des armées sénégalaises qui veulent que toute prise de commandement soit marquée par une cérémonie solennelle à laquelle assistent les plus hautes autorités militaires, administratives, religieuses et coutumières. La participation spontanée des populations vient, par ailleurs, magnifier de fort belle manière la vivacité du lien Armée-Nation. Prise d’armes, rituel d’installation et défilé à pied ont rythmé la manifestation présidée par le chef d’État-major général des armées, le général de corps d’armée Mbaye Cissé.

À la fin de la cérémonie, le nouveau commandant de la zone militaire n°5 a, d’abord, rendu grâce à Dieu et a exprimé toute sa gratitude au Cemga pour la considération et la confiance placées en sa modeste personne, en le mettant à la tête de la zone militaire n°5.

Le colonel Yakhya Diop a ensuite rappelé que pour garantir la libre circulation des biens et des personnes, d’énormes sacrifices ont été consentis par ses compagnons d’armes et beaucoup y ont laissé la vie. ‘’Je m’incline respectueusement devant leur mémoire. Et ce devoir de mémoire s’étend à tous ceux qui ont combattu pour la paix en Casamance. Je rends un hommage appuyé à mes prédécesseurs pour leur dévouement et leur engagement pour soutenir la marche vers la stabilité en Casamance’’, a-t-il déclaré.

Pour accomplir sa mission, le Comzone dit s’inscrire dans le même sillage que ses devanciers, mais également sur l’engagement indéfectible de tous les militaires placés sous son commandement, la collaboration franche des autres forces de défense et de sécurité (FDS), les autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, les partenaires et surtout les populations qui constituent la principale raison pour laquelle ils se battent.

Pour rappel, le colonel Yakhya Diop, doctorant en mathématiques à la faculté des Sciences et techniques de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, est issu de la 18e promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), promotion Capitaine Mouhamadou Bamba Diouf. Depuis le 1er juillet 2023, il est désigné pour prendre les destinées de la zone militaire n°5.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)