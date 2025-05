Un atelier de sensibilisation sur les normes africaines harmonisées et la certification a été présidé hier par le secrétaire d'État au Développement des petites et moyennes industries. Pour Ibrahima Thiam, l'importance des normes africaines harmonisées et de la certification de conformité ne saurait être sous-estimée.

Dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), ces normes, a-t-il poursuivi, constituent des passerelles indispensables pour nos PME-PMI afin qu'elles accèdent à de nouveaux marchés, car la certification est un gage de qualité, un signe de confiance pour nos consommateurs, partenaires et investisseurs. Elle permet également à nos entreprises de se conformer aux exigences du marché africain, favorisant ainsi leur compétitivité.

Les normes, à ses yeux, ne sont pas seulement des exigences techniques, mais elles sont aussi des leviers stratégiques pour construire une économie résiliente et durable, surtout pour un pays comme le Sénégal où les PME-PMI représentent 99,8 % du tissu des entreprises. ‘’En nous engageant à promouvoir des normes de qualité, nous ouvrons la voie à une transformation structurelle de notre tissu économique, répondant ainsi aux ambitions de l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050.

Ce nouveau référentiel des politiques publiques vise à faire du Sénégal un pays souverain, juste et prospère, où le développement des PME-PMI est une priorité absolue et à cet effet la qualité et l'innovation demeurent des leviers essentiels. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'ASN et l'Arso, est parfaitement aligné aux orientations de la Vision Sénégal 2050. Il constitue un aperçu du volet accompagnement des PME-PMI de la nouvelle politique nationale de la qualité en cours d'élaboration. Je réitère ici la demande de collaboration entre mon cabinet et l'ASN, pour mieux intégrer la dimension PME-PMI dans la politique nationale de la qualité et pour ce qui nous concerne, et comme je l'ai indiqué ci-haut, la qualité est une composante essentielle de la stratégie nationale de promotion et de développement des PME-PMI’’, a promis M. Thiam.