GMS au ministre de la santé

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député du Pastef, Guy Marius Sagna, a noté que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a répondu à trois questions sur quatre questions qu'il lui a adressées. Il s'agit de l'avancée du projet de loi relatif au tabac, l'avancement de la digitalisation intégrale "Moowoor" et la gestion de la banque de sang et du laboratoire régional de Saint-Louis. Cependant, d'après le député, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a répondu à toutes les questions sauf à la quatrième.

"J'attends la réponse du ministre de la Santé et de l'Action sociale sur ma question écrite concernant la situation d'un pharmacien frappé d'une sanction disciplinaire à la suite de trafic de médicaments, nommé à la tête de l'Agence de régulation pharmaceutique (ARP)", a dit Guy Marius Sagna.

Dans son post, le député a attiré l'attention du MSAS que "le cumul de fonctions par une seule personne qui est à la fois à la tête de la banque de sang de Saint-Louis et à la tête du laboratoire régional de Saint-Louis est "préoccupant", "nuit à l'efficacité organisationnelle du réseau de laboratoires (...) pose également des problématiques d'ordre structurel et institutionnel" et "nuit à l'harmonisation des intervenants", ajoute le député du Pastef, tout en espérant que le ministre de la Santé et de l'Action sociale "prendra les mesures structurelles requises et des mesures conservatoires". La question écrite à laquelle le ministre de la Santé et de l'Action sociale ne répond pas a été déposée au bureau du courrier de l'Assemblée nationale le 11 mars 2025.