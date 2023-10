Derrière les conteneurs, beaucoup voient des marchandises et un commerce licite incontournable pour le développement économique. Mais les conteneurs, c’est aussi un moyen très usité par les trafiquants de toutes sortes. En collaboration avec l’Institut de sécurité maritime interrégional d’Abidjan, les États misent sur la formation pour barrer la route aux malfrats.

La guerre contre les trafics dans le commerce maritime se poursuit. Dans un communiqué parcouru par EnQuete, l’Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi) d’Abidjan revient sur la nécessité de renforcer la formation des acteurs portuaires pour lutter contre les fraudes néfastes non seulement pour la sécurité, mais aussi pour l’économie des pays de la région. Parmi ces pratiques néfastes, il y a non seulement le trafic de stupéfiants, de médicaments et d’armes, mais aussi celui de contrefaçons ou d’espèces animales ou végétales protégées. « Au-delà des dangers pour la sécurité et la santé des populations, ces trafics obèrent les ressources fiscales des Etats et menacent la sûreté de leurs installations portuaires », souligne le communiqué.

Selon l’Institut, en Afrique de l’Ouest et du Centre, les ports sont les principaux points d’entrée et de sortie des flux de marchandises. « Dans le but d’améliorer la pertinence et l’efficacité des contrôles, l’ISMI propose un stage technique visant à renforcer les capacités de contrôle des services », informe la structure financée par la coopération française via la direction de la Coopération de sécurité et de défense du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Qui précise : « Le thème de cette formation répond aux objectifs des accords de Yaoundé visant à élaborer une stratégie commune de sécurisation du Golfe de Guinée »

Il faut noter que le golfe de Guinée, selon le communiqué, connait depuis les années 2000 une croissance exponentielle de la conteneurisation, accompagnée d’une modernisation des infrastructures. « Cette croissance économique est toutefois utilisée par des organisations criminelles qui, à côté du commerce légal de marchandises, utilisent la conteneurisation pour développer leurs trafics illicites », avertie l’institut de formation. Ce stage aura lieu sur le campus de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) à Yopougon ainsi que sur le port autonome d’Abidjan et est ouvert aux candidats de plusieurs pays dont le Sénégal.