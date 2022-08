Vainqueur dans 9 bureaux de vote du centre El Hadj Bibi Ndiaye, le maire de commune de Dakar-Plateau, par ailleurs tête de liste départementale de Dakar de BBY, Alioune Ndoye, a été battu au collège Saint-Michel, le plus grand centre de vote de ladite commune.

Émotion et engouement se lisent sur certains visages, dès l'affichage des premiers résultats au collège Saint-Michel de Dakar-Plateau qui est le centre témoin de la commune de Dakar-Plateau, avec 21 bureaux de vote. Il est 20 h 30 mn. ‘’Ndam momay khégne’’ (Je sens un parfum de victoire), lance une jeune dame venue représenter la coalition Yewwi Askan Wi, alors que la moitié des urnes n'ont pas fini de livrer leur verdict. Les partisans de la coalition Yewwi Askan Wi, présents sur les lieux, se lâchent et poussent des cris de victoire. Puis, on entonne le chant en vogue : ‘’Bodio Bodio.’’

En effet, la coalition Yewwi Askan Wi a obtenu 2 088 voix dans ce centre témoin. Benno Bokk Yaakaar a récolté 1 757 voix et la grande coalition Wallu Sénégal occupe la 3e place avec 190 voix. La tête de liste de la coalition Naataange Askan Wi, Dr Mouhamed Lamine Diallo, a voté dans ce centre au bureau n°11 où il n’a obtenu que 2 voix. Dans ce centre, le vote a démarré à 8 h 30 mn sans aucun incident.

Aliou Ndoye confirme son leadership à l’école El Hadj Bibi Ndiaye

Par contre, dans le centre El Hadj Bibi Ndiaye, le maire Alioune Ndoye a gagné avec 1 244 suffrages valablement exprimés, contre 1 194 pour la coalition Yewwi Askan Wi, suivie de la grande coalition Wallu Sénégal qui a obtenu 140 voix.

C’est aux environs de 10 h 30 mn que le maire de Dakar-Plateau a rempli son devoir citoyen à l'école El Hadj Bibi Ndiaye de ladite commune. L’affluence étant très faible, le candidat s'est adressé aux populations, afin de les inciter à effectuer leur devoir citoyen. Ainsi, il déclare : ‘’Je demande à la population de sortir pour voter, parce que c’est très important pour notre démocratie. Nous n’avons pas d’autres systèmes que celle démocratique. Cela veut dire que c’est les citoyens qui choisissent par eux-mêmes leurs représentants à l'Assemblée nationale qui exerce le deuxième pouvoir de ce pays, pour une période de cinq ans. Et c’est très important, parce que pour promouvoir la démocratie, il faut la renforcer et, pour cela, aussi il faut remplir son devoir comme cela a été depuis 1850. Je lance un appel à tous les citoyens de venir pour voter et de rentrer tranquillement. Et notre système se chargera de nous indiquer le vainqueur pour qu’on puisse continuer à bâtir le pays.’’

Mais le maire ne s'est pas reposé de toute la journée. Il a fait le tour de tous les centres de vote pour s'enquérir de la situation dans les différents centres jusqu'au moment où des affrontements ont failli avoir lieu dans le centre de vote El Hadj Bibi Ndiaye entre partisans de Yewwi Askan Wi et alliés d’Alioune Ndoye. ‘’C’est des gamins de rien du tout qui pensent qu’ils peuvent décider de qui doit voter ou pas. Ils essayent de matérialiser les propos de Khalifa Sall d’hier, alors qu’ils en sont incapables. C’est des gens impolis qui méritent d’être corrigés. Les gens sont en train de voter dans la tranquillité. Maintenant, quand des civils se permettent de prendre des 4x4 pour terroriser les populations, on ne leur permettra pas’’.

À l'opposé, le représentant de Yewwi Askan Wi, Pape Diouf, a lui estimé avoir le droit de faire le tour dans les centres pour vérifier si le vote se passe dans de bonnes conditions. D'après lui, ‘’c'est lui qui nous a attaqués. Nous avons décidé, depuis avant-hier, que nous allons voter et sécuriser notre vote, parce que le Plateau est la seule commune où le nombre d'électeurs est supérieur à la population. Ce qui veut dire qu'ils ont inscrit des personnes dans les listes électorales, alors qu'ils n'habitent pas ici. Ce matin, nous avons vu des gens venus des HLM, d'autres de la banlieue et nous nous sommes opposés à ce qu'ils votent. Et dès qu'il a été informé de la situation, il est venu accompagné de pick-up remplis de gens. Donc, c'est à lui de nous dire d'où viennent ces nervis’’.

ARAME FALL NDAO (Stagiaire)