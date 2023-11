Dakar, le 28 novembre 2023 - Des médias et des acteurs de la société civile au Sénégal ont mis en place une alliance de vérificateurs de faits pour lutter contre la désinformation, à quelques mois de l’élection présidentielle de février 2024 dans ce pays.

Depuis des mois, les médias et les réseaux sociaux sont submergés de récits ou contenus destinés à promouvoir ou à disqualifier des programmes politiques, des individus ou des groupes politiques. Certaines de ces allégations et contre-allégations, sans aucune base factuelle, présentent des risques pour la paix et à la cohésion sociale au Sénégal.

Pour les acteurs réunis au sein de l’alliance, la manipulation électorale et la désinformation peuvent influencer le choix des électeurs et entacher la sincérité du scrutin. Il a été prouvé que la désinformation a affecté des processus électoraux dans plusieurs pays, et le Sénégal n’est pas à l’abri de tels risques. Plus l’échéance de la présidentielle au Sénégal approche, plus le risque de circulation de fausses nouvelles ou de faux contenus s’intensifie.

Africa Check - à l’origine de l’initiative -, La Maison des Reporters, Sétanal Média, Ouestaf News, EnQuête, l’École Supérieure de Journalisme, des Métiers de l’Internet et de la Communication (E-jicom), Divan Citoyen et Sénégal Vote se sont ainsi associées pour endiguer la propagation de la désinformation autour de l’élection présidentielle de 2024.

Ces entités conviennent, à travers l’alliance de vérification des faits #SaytuSEN2024, de produire et diffuser des contenus de vérification des faits, dans le respect du Code de la presse du Sénégal et du Code de principes de l’International Fact-Checking Network (IFCN). L’IFCN est un réseau international de fact-checking qui rassemble les vérificateurs de faits (« fact-checkeurs ») engagés à travers le monde dans la lutte contre la désinformation, selon des principes stricts dont l’impartialité, l’équité, la transparence et le respect de l’exactitude des faits.

Les articles produits dans le cadre de #SaytuSEN2024 seront disponibles sur les plateformes des différentes entités qui composent l’alliance. Un rapport d’activités, incluant les tendances en matière de désinformation qui auront marqué la période électorale, sera également publié à la fin du processus.

À propos de l’alliance SaytuSen2024

L’alliance de vérification des faits en vue de l’élection présidentielle de 2024 a été lancée le 1er novembre 2023, pour une durée de six mois.

Le hashtag #SaytuSEN2024 est inspiré de la langue wolof. « Saytu » signifie notamment veiller sur, scruter, vérifier.

Les membres de l’alliance :

- Africa Check est la première organisation indépendante de vérification des faits à but non lucratif en Afrique.

- L’E-jicom, qui abrite également le secrétariat de l’alliance #SaytuSEN2024, dispose d’un laboratoire du numérique et des nouveaux médias. Cet établissement est un partenaire de longue date d’Africa Check, dont il héberge la rédaction pour l’Afrique francophone.

- Divan Citoyen, également membre de l’Alliance africaine de vérification des faits, est une plateforme engagée dans la promotion de la citoyenneté au Sénégal.

- Sénégal Vote est une plateforme citoyenne d’informations sur les élections au Sénégal.

- La Maison des Reporters est un média collaboratif d’investigation financé par le public.

- Sétanal Média est un média web associatif indépendant.

- Ouestaf News est un média sénégalais indépendant, en ligne, plusieurs fois primé. Il couvre l’Afrique et notamment l’Afrique de l’Ouest, par des enquêtes et articles de fond.

- EnQuête est un quotidien sénégalais édité par le Groupe EnQuête Publication. Outre le journal, le Groupe édite également Enqueteplus sous le nom de domaine enqueteplus.com.

Pour contacter #SaytuSEN2024 ou lui soumettre des déclarations à vérifier :

+221 77 424 94 73 (WhatsApp uniquement) ou SaytuSEN2024@gmail.com

Pour des entretiens :

- Papa Djigane Cissé, membre de l’équipe du Divan Citoyen, jigaan@divancitoyen.com

- Valdez Onanina, rédacteur en chef d’Africa Check, valdez@africacheck.o