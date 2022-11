Modéré par Tidjane Dème de Partech Africa, ce panel a servi d’occasion privilégiée pour UBA Sénégal, Ecobank Sénégal, Yum-Yum Sénégal, la DER/FJ et Wizall de raconter l’histoire des défis relevés aux côtés de Wave.

Mme Coura Tine Sène, Directrice Générale de Wave Digital Finance a tenu à le rappeler dans son mot d’introduction. “L’histoire de Wave n’est pas celle d’une réussite individuelle. Nous sommes ici pour célébrer une étape importante dans le parcours de Wave dans l’UEMOA - notre première licence EME dans la région. Cela ne serait pas arrivé si nous n’avions pas eu: d’excellentes équipes, à la fois d’employés et d’agents; les premiers qui y ont cru; les bons partenaires bancaires, UBA et Ecobank, qui ont adhéré à notre projet dès les premiers jours; les bons partenaires opérateurs de télécommunication, qui nous ont accompagnés, les bons partenaires fintechs qui nous ont inspirés et soutenus, les bons conseils des décideurs politiques et des régulateurs, et surtout l’engagement du gouvernement sénégalais à construire et pérenniser une véritable économie numérique.”

Enfin et surtout, Mme Sène a remercié les utilisateurs et les clients de Wave au Sénégal “pour leur amour et leur engagement”. L’une des clés du succès de Wave est son obsession pour la satisfaction du client pour lequel tout est mis en œuvre pour répondre adéquatement à ses besoins. “Notre marque s’est construite en écoutant nos clients et en créant des services qui répondent résolument à leurs besoins au quotidien. C’est une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère et qui nous pousse à exceller chaque jour”.

La cérémonie a été clôturée par Monsieur Tony Odeigah et Monsieur Sadih Yallou respectivement Directeur Général de UBA Sénégal et d’Ecobank Sénégal non sans émotion ; car le lancement officiel de Wave Digital Finance qui est désormais établissement émetteur de monnaie électronique marque la “rupture du cordon ombilical” entre Wave et ses deux banques partenaires historiques dont elle ne distribue plus la monnaie électronique. Wave servira désormais sa propre monnaie électronique et ses services directement à ses millions d’utilisateurs au Sénégal.

A noter que Wave Digital Finance, toujours dans son ambition de contribuer à la transformation digitale de l’économie avec des services financiers digitaux radicalement inclusifs et extrêmement abordables, compte aujourd’hui plus que jamais, continuer dans sa lancée avec des partenariats techniques, financiers, stratégiques et opérationnels à tous les niveaux et à travers la chaîne de valeurs de la finance inclusive et de l’innovation technologique au Sénégal et dans l’espace UEMOA.