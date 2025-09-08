L'artiste ivoirienne Aïcha prévoit de se produire en février prochain dans la capitale sénégalaise. La chanteuse, qui touche à toutes sortes de musique, promet un concert de haute facture aux mélomanes.

Pour les mélomanes sénégalais et pour la communauté ivoirienne établie au Sénégal, l'artiste Aïcha Traoré a décidé d'amener Abidjan à Dakar à travers sa musique. ‘’Le concert promet grave. Aïcha, c'est une bête de scène. Tous ceux qui se déplaceront ne vont pas s'ennuyer, le jour J. Je fais tous les genres musicaux. Mais le plus important, ce sont les paroles, le message ; le genre importe peu pour moi. Sinon, on espère que les Sénégalais vont aimer ce qu'on va proposer en février’’, donne rendez-vous Aïcha Traoré.

À la question ‘’Pourquoi le Sénégal ?’’, l'artiste donne la réponse suivante : ‘’Le Sénégal est un pays frère, culturellement important. J'aime particulièrement être ici. Je me sens chez moi. En outre, j'espère conquérir de nouveaux mélomanes, me faire adopter par le public sénégalais.’’

Prenant aussi la parole lors de cette conférence de presse, le producteur et agent d'Aïcha, Kone, donne les explications de leur présence à Dakar : ‘’Nous sommes à Dakar aussi dans l'espoir de nouer des partenariats pour des échanges réguliers, une collaboration sûre. Car nous devons prendre des initiatives pour développer les structures qui nous ont été confiées par les politiques. Les dirigeants, souvent, ne connaissent pas grand-chose dans le domaine culturel. C'est à nous d'apporter notre savoir-faire afin de faire bouger les choses.’’

Dans son commentaire, il souligne qu'’’il ne faudrait pas toujours mettre la lumière sur les artistes déjà connus pour les concerts’’.

‘’Il est évident qu'un concert qui reçoit aussi Youssou Ndour, Wally Seck ou encore Coumba Gawlo Seck va drainer des foules. Mais nous avons fait le choix de faire confiance aux jeunes, aux artistes un peu méconnus. Car il est plus intéressant de faire la promotion de ceux-là qui n'ont pas beaucoup d'audience’’, estime Dodo Kone.

In fine, dans un cadre plus général, M. Kone s'exprime sur l'état de la musique africaine. À son avis, les voyants sont plutôt au vert : ‘’La musique africaine évolue très bien à travers le monde. Les Naija notamment, les Sud-Africains aussi sont de bons ambassadeurs. Au plan musical, il faut faire confiance à l'Afrique, car c'est le continent de l'avenir. Si je n'avais pas cette conviction, j'aurais raccroché depuis fort longtemps. Car depuis plus de 40 ans, je suis dans ce secteur.’’

