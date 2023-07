Si elle a conquis le cœur de son époux, Khady Top ne fait pas l’unanimité dans leur foyer. Du fait de sa posture de favorite, elle n’hésite pas à faire régner sa loi dans la maison où elle cohabite avec la première épouse de son mari. À celle-ci, elle a infligé des coups lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de 10 jours.

Âgée de 24 ans, Khady Top va regretter d’avoir infligé des coups à sa coépouse Selly Sow. Pour lui avoir causé des blessures lui ayant occasionné une incapacité temporaire de travail de 10 jours, la jeune dame a écopé d’une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme. Étant la quatrième épouse d’un homme, Khady Top, qui a le même âge que les enfants de sa coépouse, se vante d’être plus proche de leur mari. Suscitant des frustrations chez ses dernières. Suite à une bagarre qui opposait sa belle-fille à son père (leur époux), la tension est montée. D’après la prévenue, Rama et son frère Papa ont commencé à frapper leur père avant de le traîner dans la chambre de leur mère. ‘’N’ayant pas pu les séparer, j'ai appelé à l'aide. Comme j'étais en train de piler du gingembre et Selly me voyant avec le pilon, m'a attaquée. Nous nous sommes bagarrées. Elle m'a frappée avec un banc et j'ai riposté avec le pilon’’, a-t-elle raconté. Si elle évoque la légitime défense, le juge lui a signifié que son acte est disproportionné.

Car selon le magistrat, elle aurait pu tuer sa coépouse. D’ailleurs, celle-ci renseigne que malgré les interventions des bonnes volontés, la prévenue n’a pas voulu entendre raison. À l’en croire, cette dernière a pris le pilon avant de se diriger dans sa chambre pour lui infliger ces coups qui lui ont valu ses blessures.

Quant à leur époux, il précise que ce qui s’est passé n’est qu’un malentendu. D’après lui, sa quatrième épouse croyait qu’il était malmené par ses enfants dans la chambre de sa première femme. Il soutient qu’il n’en était rien. Mais la déléguée du procureur l’a invité à avoir plus d’autorité chez lui. Elle a ainsi requis un an de prison, dont trois mois ferme.

Même si l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi, le tribunal a suivi le réquisitoire du parquet et a condamné également la prévenue à payer deux cent mille francs CFA à la partie civile en guise de dédommagement.

MAGUETTE NDAO