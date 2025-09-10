À l’occasion du lancement d’une formation dédiée aux initiateurs d’athlétisme à l’institut Diambars de Saly, El Hadji Bara Thiam, premier vice-président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), a exprimé sa préoccupation face aux conditions précaires des athlètes sénégalais.

La session de formation, visant à renforcer les compétences techniques en vue des grandes échéances internationales, notamment les Jeux olympiques, a été marquée par le cri de détresse émis par des athlètes dénonçant leurs conditions de préparation.

‘’L’athlétisme a offert au Sénégal beaucoup de satisfactions et de gloires. Mais il faut être clair : l’élite, ce n’est pas un jeu d’enfants. Quand nos athlètes défendent le drapeau à l’international, face à des pays comme les États-Unis, la France ou le Japon, ils ont besoin de moyens, d’encadrement et de préparation. Nous devons les accompagner pour espérer des médailles’’, a déclaré M. Thiam.

‘’L’élite n’est pas un jeu d’enfants’’

Cette intervention fait suite à la diffusion d’une vidéo virale de l’athlète Sally, dénonçant les difficultés rencontrées par les sportifs de haut niveau au Sénégal.

Monsieur Thiam a souligné que, malgré l’appui du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), de la Solidarité olympique et de quelques partenaires, les ressources restaient insuffisantes : ‘’Nous faisons le maximum avec les ressources disponibles, mais cela ne suffit pas. Obtenir une médaille mondiale ou olympique demande un investissement conséquent. Nos athlètes sont des patriotes ; ils méritent un accompagnement digne de leur engagement.’’

Il a également salué l’adoption du nouveau Code du sport, actuellement en phase de finalisation, qui devrait apporter des solutions concrètes : ‘’Ce code vient combler un vide juridique sur le statut des sportifs de haut niveau. Il donnera un cadre clair pour leur accompagnement, leur préparation et leur prise en charge. Nous espérons qu’il permettra à nos athlètes de rivaliser à armes égales sur la scène internationale.’’

La formation, regroupant 37 participants venus de tout le pays, s’inscrit dans la volonté de bâtir un socle technique solide pour relancer l’athlétisme sénégalais. Elle prend fin le 17 septembre avec la remise de diplômes d’initiateurs aux récipiendaires.

PAPE MBAR FAYE