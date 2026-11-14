À l’ouverture de la Conférence des jeunes journalistes africains, le ministre de la Communication, Bacary Sarr, a appelé les reporters à renforcer leurs pratiques de vérification face à la désinformation et aux discours de haine. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a, de son côté, posé la question des moyens dont disposent les rédactions pour produire une information indépendante.

L’information circule plus vite, mais les journalistes doivent encore prendre le temps d’en établir la fiabilité. C’est le message adressé par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, aux participants à la Conférence des jeunes journalistes africains. Organisée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), la rencontre se tient pendant deux jours à Dakar. Bacary Sarr en a présidé la cérémonie d’ouverture. Le ministre a relevé que les technologies numériques ont transformé la manière dont les nouvelles sont produites, reçues et partagées.

L’intelligence artificielle ouvre de nouvelles possibilités aux rédactions, mais ajoute aussi aux difficultés de vérification. Dans un espace où les contenus circulent presque instantanément, il devient, selon lui, plus difficile de distinguer un fait d’une rumeur, une information vérifiée d’une manipulation ou un débat légitime d’un discours de haine. « La désinformation n’est pas une simple erreur de communication. Lorsqu’elle est orientée, instrumentalisée ou largement diffusée, elle peut fragiliser la confiance entre les citoyens, attiser les tensions, troubler le débat public et porter atteinte à la cohésion sociale », a déclaré Bacary Sarr. Il a rappelé que le travail des journalistes consiste à rechercher les faits, à les vérifier et à les replacer dans leur contexte pour permettre au public de comprendre les décisions qui le concernent.

La vérification à l’épreuve de la course à l’audience

Face aux pressions économiques, à la diffusion massive de contenus non vérifiés et à la course à l’audience, le ministre a invité les jeunes reporters à renforcer leurs compétences en vérification numérique, en investigation et dans le traitement de l’information sensible. « Votre génération a la responsabilité de défendre les exigences fondamentales du métier : la rigueur, l’indépendance, l’honnêteté intellectuelle, le respect de la dignité humaine et la fidélité aux faits », leur a-t-il dit. Bacary Sarr a également insisté sur la responsabilité des pouvoirs publics, qui doivent garantir les conditions d’un exercice libre du journalisme.

Il a plaidé pour que les entreprises de presse puissent trouver des modèles économiques viables tout en préservant leur indépendance éditoriale. Il a aussi appelé à aider les citoyens à mieux évaluer les informations qu’ils reçoivent. La souveraineté informationnelle, inscrite au programme de la conférence, a également été abordée. Pour le ministre, elle passe par la capacité des pays africains à produire et à diffuser une information fiable, plurielle et ancrée dans leurs réalités. Elle suppose aussi de mieux maîtriser les outils et les infrastructures qui organisent la circulation de l’information en ligne. Bacary Sarr a, à ce titre, appelé à une coopération régionale entre journalistes, organisations professionnelles, institutions et acteurs de la société civile.

La CJRS pose la question des moyens

Pour Mamadou Diagne, qui s’exprimait au nom de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, la fragilité économique des médias pèse directement sur leur capacité à résister aux pressions. La fermeture d’un média, l’affaiblissement d’une rédaction ou le départ d’un journaliste faute de perspectives réduisent, selon lui, la capacité de la presse à informer le public et à éclairer le débat démocratique.

« Nous ne pouvons pas défendre l’indépendance éditoriale sans réfléchir aux conditions économiques qui permettent aux journalistes de travailler librement. Et nous ne pouvons pas demander aux jeunes journalistes de porter l’avenir de la profession sans leur offrir des perspectives, des opportunités, des compétences et un environnement professionnel digne », a-t-il déclaré. Mamadou Diagne a reconnu que l’intelligence artificielle peut faire gagner du temps aux rédactions et que les plateformes et les nouveaux formats permettent de toucher un public plus large. Il a toutefois rappelé que ces outils laissent entière la responsabilité du journaliste dans la vérification et le traitement de l’information.

CHEIKH THIAM