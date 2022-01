EL Hadj Mamadou Diao dit ‘’Mame Boye’’ a été élu maire de Kolda, selon les résultats provisoires livrés hier. Lors d’une conférence de presse, le directeur des Domaines a énuméré ses ambitions pour la ville de Kolda.

Mame Boye Diao compte lutter contre une précarité et un chômage des jeunes et des femmes de Kolda, en mettant en place un guichet social. Le responsable politique de Benno Bokk Yaakaar, par ailleurs nouveau Maire de la commune de Kolda, a réitéré son engagement indéfectible à travailler, en étroite collaboration avec les autres candidats malheureux, pour le développement de Kolda. L’ambition du nouveau maire est de combattre la pauvreté qui sévit à Kolda.

Parmi ses chantiers prioritaires, figure en bonne place la question de l’employabilité des jeunes. Pour résorber le chômage, le responsable politique de l’APR à Kolda entend mettre en œuvre un plan directeur qui permettra une meilleure prise en compte des préoccupations de cette frange de la population. ‘’Les jeunes seront organisés, formés, encadrés et accompagnés. Car nous sommes conscients que la jeunesse est le fer de lance de toute communauté qui se veut prospère. L’amélioration de la situation des jeunes de Kolda est une urgence’’, a-t-il laissé entendre. Avant de promettre de ‘’s’atteler à apporter une solution durable pour la question de l’employabilité’’.

Pour promouvoir l’excellence scolaire et universitaire, M. Diao a décidé de mettre les 54 millions, constituant ses émoluments de maire, à la disposition des étudiants pour leur mieux-être dans les différentes universités. Il compte aussi accompagner les femmes dans le cadre de la formation et de l’encadrement. ‘’Elles seront accompagnées et financées’’, a promis le maire. Qui compte aussi régler la question de l’éclairage public et du pavage. Le nouveau maire veut faire de Kolda ‘’une ville attractive’’.

NFALY MANSALY