La Fédération congolaise de football a désigné son nouveau staff technique. Dans un communiqué officiel publié ce 9 juin 2026, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation civique de la République du Congo a annoncé la signature officielle du contrat du nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

Il s’agit de Claude Le Roy. Agé de 78 ans, le technicien français retrouve un banc de touche. Libre depuis son départ de la sélection togolaise en 2021, il fait son retour chez les Diables Rouges. Il sera assisté par Omar Daf. Ce duo aura pour objectif, la qualification pour la CAN 2027 et la mise en œuvre progressive d'un projet sportif durable fondé sur la compétitivité et la discipline. La cérémonie officielle de la signature de son contrat est prévue le lundi 22 juin.