Idrissa Gana Gueye va changer d’air cet été. Le milieu de terrain va quitter Everton pour rejoindre l’Arabie Saoudite où il a signé un contrat d’un an avec Al Diriyah SC, ce vendredi.

Longtemps courtisé par les clubs saoudiens, Idrissa Gana Gueye a finalement succombé aux propositions de la Saudi Pro League (SPL). En fin de contrat avec Everton, le milieu de terrain sénégalais a trouvé un accord avec Al Diriyah SC, promu en première division. Selon les informations de Santi Aouna, confirmées par Fabrizio Romano, Gana a signé, ce vendredi, un contrat d’un an, plus une année supplémentaire en option.

Revenu chez les Toffees en septembre 2022, après son passage au PSG, il a pris part à 125 matchs et s’est imposé comme l’un des leaders de la formation de David Moyes. Il avait déjà porté les couleurs d’Everton entre 2016 et 2019 (108 matchs). Le club de la Merseyside a officialisé le départ du Sénégalais. « Everton confirme le départ d’Idrissa Gana Gueye, qui a rendu d’immenses services aux Blues pendant sept saisons. L'international sénégalais, fort d'une très grande expérience, a été un élément clé du milieu de terrain d'Everton après son arrivée en provenance d'Aston Villa en août 2016, avant de revenir en 2022 après un passage de trois ans au Paris Saint-Germain », ont indiqué les Toffees.

Quant à son entraîneur, il a magnifié les qualités de l’ancien pensionnaire de Diambars, notamment son leadership. « Tout le monde à Everton est extrêmement reconnaissant envers Gana pour son dévouement, son professionnalisme et son influence sur le terrain tout au long de ses deux passages au sein du club. Ses qualités de leader, tant au sein du vestiaire qu’en dehors, se sont avérées cruciales, en particulier lors de notre dernière saison à Goodison. Son engagement envers le club, pendant toutes ces années, a été exceptionnel », a déclaré David Moyes.

Le technicien écossais lui a exprimé sa reconnaissance : « Toutes les personnes liées à Everton remercient Gana - il sera toujours le bienvenu au club - et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur pour l’avenir. »

À 36 ans, Idrissa Gana Gueye va essayer de relever un nouveau défi dans un championnat comptant déjà un bon nombre de pensionnaires. Après Abdou Diallo et Malang Sarr, il est le troisième Sénégalais à rejoindre la SPL cet été. Et la colonie risque de s’agrandir encore.

Nampalys Mendy à la relance à Metz

Libre depuis la fin de son contrat avec Watford, Nampalys Mendy est en passe de retrouver un point de chute. Le milieu de terrain sénégalais de 33 ans était présent à l’entraînement du FC Metz ce vendredi, comme l’atteste une photo publiée sur les réseaux sociaux, et devrait prochainement s’engager avec les Grenats. L’ancien joueur de Nice, Leicester et Lens sort d’une saison à 25 matchs en Championship sous les couleurs de Watford. Désormais libre de tout contrat, l’international sénégalais (35 sélections) devrait apporter son expérience au club messin, relégué en Ligue 2.

Krépin Diatta fait aussi partie des Lions disponibles sur le marché des transferts. Depuis la fin de son contrat avec l’AS Monaco, cet été, le piston droit est sans club. À en croire Africa Foot, le joueur de 27 ans serait proche de rejoindre Crystal Palace. Selon la même source, les Eagles seraient prêts à mettre les bouchées doubles pour devancer les Allemands du Bayer Leverkusen, eux aussi intéressés par le profil du joueur.

Quant à Boulaye Dia, il serait poussé vers la sortie par la Lazio Rome. Le club a fixé le prix pour le joueur de 29 ans, estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt. Les dirigeants de la Lazio espéreraient, selon Il Messaggero, au minimum 15 millions d'euros pour céder Boulaye. Cette saison, il a joué 30 matchs, toutes compétitions confondues, et n’a marqué que 2 petits buts et livré 2 passes décisives. Ce manque de performance lui a d’ailleurs coûté sa place lors de la Coupe du monde 2026.

LOUIS GEORGES DIATTA