Le milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye s'apprête à franchir une étape cruciale dans l'évolution de sa carrière professionnelle. Après un exercice particulièrement abouti sous les couleurs du Villarreal CF et une série de prestations remarquées sur la scène internationale lors de la Coupe du Monde 2026, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille touche au but. Un nouveau défi de premier plan se dessine pour lui en Premier League, un championnat dont le style athlétique semble taillé sur mesure pour ses qualités de récupérateur et de relanceur.

Dès le début de saison, Pape Gueye va rejoindre la Premier League anglaise pour retrouver ses coéquipiers en équipe nationale du côté d'Everton. Ainsi courtisé par les Toffees, l'ancien Marseillais part pour jouer auprès d'Idrissa Gana Gueye et d'Ilimane Ndiaye.

Un accord contractuel trouvé entre le joueur et le club anglais

Les discussions menées en coulisses ont franchi un cap décisif au cours des dernières heures. Pape Gueye s'est en effet mis d'accord avec l'état-major des Toffees sur l'ensemble des conditions personnelles de son futur contrat.

En effet, selon Fichajes.net, l'international sénégalais aurait trouvé un accord avec Everton pour rejoindre le club anglais lors de ce mercato estival. Le deal pourrait tourner autour de 28 millions d'euros fixes, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions d'euros de bonus. Séduit par le projet sportif présenté par l'état-major du club de Liverpool, le milieu de terrain de 27 ans a donné son feu vert pour faire le grand saut vers le football britannique.

Toutefois, l'officialisation de ce mouvement majeur du mercato reste désormais suspendue à la conclusion finale des négociations financières entre Everton et le Villarreal CF. Le club espagnol, qui conserve une position forte puisque le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2028, s'active pour trouver le juste terrain d'entente financier avant de libérer l'un de ses cadres majeurs.

Une saison référence en Liga notamment

Cette accélération du dossier ne doit rien au hasard. Le rendement du Lion de la Téranga au cours du dernier exercice a fini de convaincre les recruteurs de la cellule de recrutement des Toffees. Au sein du collectif du Sous-marin jaune, le joueur s'est imposé comme une pièce maîtresse indéboulonnable au milieu du terrain. Avec 39 apparitions toutes compétitions confondues, agrémentées de 5 buts et de 2 passes décisives, il a largement contribué à la régularité et à la solidité de son équipe sur la scène nationale et européenne.

Sa dynamique s'est poursuivie sur le plan international lors de la Coupe du Monde 2026. Aligné au cœur du jeu de la sélection sénégalaise, il a étalé toute sa maturité tactique. Son doublé décisif inscrit face à l'Irak durant la phase de poules a confirmé sa capacité à se montrer d'une efficacité redoutable dans les grands rendez-vous.

Une filière sénégalaise pérennisée et la relève d'Idrissa Gana Gueye

Pour Everton, ce recrutement répond à une véritable réflexion stratégique. L'encadrement technique recherche activement un profil capable d'apporter de la densité physique, une présence constante au duel et un volume de course impressionnant pour tenir l'entrejeu dans l'exigeant championnat anglais.

Au-delà de l'apport immédiat sur le terrain, l'arrivée de Pape Gueye s'inscrit dans une tradition bien établie au sein du club de Liverpool qui passe désormais comme une destination de choix pour les Lions de la Téranga. Rappelons que Pape pourrait retrouver Ilimane Ndiaye et Idrissa Gana Gueye.

En outre, ce déménagement, s'il se concrétise, va préparer également de manière idéale la succession progressive de son compatriote et aîné Idrissa Gana Gueye, offrant au club une transition en douceur et un binôme de garanties athlétiques dans le cœur du jeu.

MAMADOU DIOP