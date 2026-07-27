Pour la presse catalane, c’est tout vu. Lamine Yamal est le grand favori pour remporter le prochain Ballon d’Or.

«Un géant qui vise le Ballon d’Or». Le titre du journal catalan Mundo Deportivo à la une de son site est sans équivoque. Il met en lumière la grande saison de Lamine Yamal, tout juste 19 ans, et déjà champion du monde avec l’équipe d’Espagne. Deux ans après l’Euro remporté avec la Roja durant lequel il s’est véritablement révélé aux yeux du monde, le jeune ailier est entré dans une autre catégorie encore et ce qui fait logiquement de lui l’un des favoris à la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Et en Espagne, plus que dans n’importe quel autre pays, un Ballon d’Or ça compte. C’est une affaire de prestige. Le FC Barcelone et le Real Madrid en tirent même un axe de leur rivalité. Kylian Mbappé fait logiquement partie des grands favoris lui qui a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde, de la Liga et de la Ligue des Champions, une première depuis 1966, mais il manque au Français le grand titre collectif pour être en mesure de concurrencer son rival barcelonais. C’est d’ailleurs ce que vient expliquer le quotidien catalan.

Lamine Yamal est le grand favori pour la presse catalane

«Bien qu’il n’ait pas été à son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde, notamment en raison d’un temps de jeu limité dû à une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Lamine a représenté une menace constante pour les défenses adverses et a mené l’attaque espagnole. Son tournoi s’est amélioré au fil des rencontres», argumente le journal, évoquant son but contre l’Arabie saoudite puis le penalty obtenu face à l’équipe de France en demi-finale. «Seul Leo Messi (28) a réussi plus de dribbles que lui (27) sur l’ensemble de la compétition», loin devant un trio de joueurs : Kylian Mbappé, Michael Olise et Vinicius (16 chacun).

Il est d’ailleurs à noter que sur les trois derniers noms cités, deux sont au Real quand le troisième est courtisé par la Casa Blanca. La concurrence est incarnée par d’autres, comme Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre et vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, et aussi Rodri, son coéquipier en équipe nationale, sacré meilleur joueur du Mondial, et dans le viseur des Merengues lui aussi. C’est ce dernier qui semble inquiéter le plus MD, surtout le fait de voir plusieurs joueurs espagnols se partager les voix, plutôt que de les concentrer sur un élément en particulier.

L’inquiétude Rodri

«Lamine est un candidat sérieux pour devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle. Ronaldo Nazário détient encore le record du plus jeune vainqueur, à 21 ans et 92 jours en 1997. L’an dernier, le joueur du FC Barcelone a terminé deuxième du classement, derrière Ousmane Dembélé, mais cette année, il compte à son palmarès la Coupe du Monde et un nouveau titre de champion d’Espagne. Statistiquement, il surpasse largement tous ses coéquipiers espagnols, mais il reste à voir si la répartition des votes parmi ses compatriotes pourrait avoir un impact négatif sur lui». La candidature est lancée.

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