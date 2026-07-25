Le président du Comité d’éthique pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, ce jeudi marquant les 100 jours avant les JOJ, invite tous les acteurs devant prendre part à ces joutes à adopter une ‘’bonne conduite’’.

Dans 100 jours, le Sénégal sera la capitale de l’olympisme à travers les JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre. 2 700 jeunes athlètes du monde entier, âgés entre 15 et 18 ans, vont se rencontrer dans la capitale sénégalaise pour le premier événement olympique en Afrique. Pour garantir l’éthique sportive lors de ses joutes, le président du Comité d’éthique pour les JOJ Dakar 2026 a lancé un appel à tous les acteurs à avoir un comportement en conformité avec les principes et valeurs morales garantissant une compétition juste, honnête et respectueuse.

‘’Les Jeux olympiques de la jeunesse qui viennent sont un rendez-vous universel. C'est le rendez-vous de la jeunesse de presque tous les pays. Et c’est le Sénégal qui reçoit. Nous devons, en conséquence, veiller à la bonne conduite de tous les acteurs et de tous ceux qui prennent part à cette manifestation’’, a déclaré le Professeur Abdoul Kader Boye.

L’ancien Doyen de la faculté de Droit à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a rappelé l’importance de se doter d’un comité d’éthique, surtout après la Coupe du monde de football 2026, Mexique, Canada, Etats-Unis, qui s’est achevée avec le sacre de l’Espagne. ‘’Avec la Coupe du monde qui vient de se passer, il est important d'avoir un comité d’éthique après ce qu’il s'est passé, avant et après le match le match Belgique contre les Etats-Unis. Il y a des moments où il y a des tentations de s’écarter de l'éthique sportive. Les Jeux, ce n'est pas simplement de l’amusement. Ce n'est pas seulement le sport en tant que sport, il y a la vie humaine, il y a la cohabitation, le brassage des nations. Alors, il arrive que l'on s'écarte pour peu de l'éthique sportive. Dans ce cas, il faut qu'il y ait une institution garantissant l'éthique sportive’’, a rappelé l’ancien recteur de l’UCAD.

Pour cette raison, le Pr Boye a félicité ses anciens étudiants (Mamadou Diagna Ndiaye et Ibrahima Wade) d’avoir eu ‘’une idée lumineuse de créer un comité d’éthique pour ces Jeux’’. ‘’Le CIO s’est doté depuis très longtemps d'une commission d’éthique. À force de fréquenter le président de la commission d'éthique du CIO, M. le président Diagna a voulu en créer une deuxième pour le Sénégal’’, a-t-il indiqué, s’amusant du fait que le président du COJOJ l’appelle souvent ‘’l’équivalent de M. Ban Ki-moon’’, qui est le président de la commission d'éthique du CIO.

Abdoul Kadel Boye a insisté sur l’exigence de remplir les critères d’éthique du CIO. ‘’Nous ne sommes pas encore le CIO, mais nous devons aussi remplir tous les critères d’éthique. C'est pourquoi cette commission d'éthique est fixée pour une mission de garantir le respect des principes éthiques, de promouvoir les principes et valeurs de bonne conduite ainsi que les valeurs olympiques au sein du COJOJ et de ses partenaires ».

LOUIS GEORGES DIATTA