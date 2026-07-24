A 100 jours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, le Comité d'organisation des JOJ (COJOJ) a fait face à la presse, ce jeudi, pour faire l'état des lieux des préparatifs. Confiant quant au niveau d'avancement des travaux, le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a indiqué que le Sénégal et l'Afrique sont prêts à montrer une autre façon de faire les Jeux.

Le coup d'envoi des premières joutes olympiques en terre africaine se rapproche à grands pas. Ce jeudi, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) a lancé le compte à rebours des 100 jours avant les JOJ Dakar 2026 (du 31 octobre au 13 novembre). Dans trois mois et dix jours, tous les yeux seront rivés sur l'Afrique, le Sénégal en particulier.

Face à la presse, le président du COJOJ a donné les garanties d'une livraison des Jeux de qualité et dans les délais. « Dans 100 jours, nous allumons la flamme, pas seulement dans un chaudron, dans les cœurs. Le COJOJ est prêt, le Sénégal est prêt, l'Afrique est prête », a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye.

Selon lui, ce sera le moment de montrer ce que l'Afrique sait faire. « Le monde nous regarde et se demande : est-ce que l'Afrique peut ? Nous répondons : l'Afrique ne peut pas, l'Afrique fait. Nous proposons des Jeux solaires parce que nous avons du soleil, 30 % d'énergie solaire sur les sites, sobres parce que nous respectons notre terre, humains parce que nous avons la Teranga. Nous proposons une autre manière de faire des Jeux, moins de béton, plus de sens, moins de show-off, plus de partage. Et surtout, nous proposons notre jeunesse. 1,2 milliard de jeunes en Afrique. »

Etat des lieux des différents chantiers

Faisant l'état des lieux des différents chantiers, le coordinateur du COJOJ a fait état d'un niveau d'avancement très avancé. Ibrahima Wade a assuré que toutes ses équipes travaillent en collaboration étroite avec les équipes du Comité international olympique, les fédérations internationales, les entités publiques de livraison et l'ensemble des acteurs de l'écosystème international, pour « être au rendez-vous » de cet événement mondial.

Le COJOJ a bien avancé sur les différents domaines, comme la sécurité, l'hébergement, la restauration, la santé et les infrastructures, entre autres. Sur ce dernier volet, M. Wade a rappelé que sur les 8 sites de compétition, 4 faisaient l'objet de travaux de rénovation, notamment le stade olympique, la piscine olympique et le centre équestre de Diamniadio dont les « travaux sont achevés ». D'ailleurs, le coordinateur du COJOJ a informé que la cérémonie de réception de ces sites sera présidée par le président de la République, le samedi prochain à partir de 10 h 30.

Quant aux travaux du village olympique à l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, Ibrahima Wade a indiqué qu'ils se poursuivent sous la supervision du ministre en charge des Infrastructures et du président du COJOJ. La finalisation de ce chantier est prévue pour le 31 juillet. « Les sites existants ont fait l'objet d'inspections par la Direction de la protection civile pour voir quels sont les efforts d'amélioration. » Une série de tests est prévue en août pour une optimisation des opérations en vue de Dakar 2026.

Des Jeux inclusifs

Les Jeux olympiques de la jeunesse, ce n'est pas seulement dans les trois villes de compétition, Dakar, Diamniadio et Saly. Le comité d'organisation compte en faire un événement national. Ainsi, toutes les 14 régions seront concernées. « Les comités régionaux de développement ont été tenus par les gouverneurs des 14 régions. Chaque région a identifié son lieu de célébration », a expliqué Ibrahima Wade.

Il a aussi rappelé que la flamme olympique fera le tour de toutes les régions. Elle sera allumée à Athènes, le 10 septembre, avant d'arriver au Sénégal deux jours plus tard. Elle entamera ensuite un parcours de 30 étapes à travers l'ensemble des régions du pays. « Les porteurs de la flamme, sur chaque étape, sont en train d'être identifiés par les comités de pilotage locaux placés sous l'autorité du gouverneur. Pour montrer que cette démarche d'inclusion est là. Ce que je voudrais dire enfin, c'est l'implication des collectivités. »

La rencontre avec la presse s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a invité le COJOJ à rester « vigilant » et à garder la même « dynamique ». Il y avait également le président du comité éthique pour les JOJ et le représentant du maire de Dakar. Ce dernier a soutenu que la Ville de Dakar va assurer l'animation et la mobilisation des Dakarois, ainsi que l'embellissement de la capitale, pour lequel une subvention de 5 milliards de francs CFA a été reçue de l'État.

LOUIS GEORGES DIATTA