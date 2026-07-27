Sous les auspices du Secrétariat technique régional des pays de mise en œuvre de la phase SWEDD+ (2024-2028) du projet éponyme, en collaboration avec le Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, se tient depuis hier (vendredi), à Saly, un atelier régional de trois jours destiné à harmoniser la compréhension du processus institutionnel de mise en œuvre de la budgétisation sensible au dividende démographique (BSDD), afin de renforcer l’appropriation collective des outils par les équipes nationales.

Lancé en novembre 2015, le projet SWEDD (Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel), avec le soutien de la Banque mondiale et l’appui technique de l’UNFPA et de l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), constitue le principal levier opérationnel régional pour accélérer la transition démographique et réduire les inégalités de genre.

La phase SWEDD+ (2024-2028), qui regroupe le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et le Togo, vise à approfondir cette approche intégrée, tout en consolidant les acquis et en amplifiant les innovations.

Cependant, malgré la richesse des outils et produits développés, les experts nationaux peinent encore à maîtriser de façon autonome les protocoles méthodologiques sous-jacents, notamment les huit modules de la chaîne analytique BSDD. Par ailleurs, les approches institutionnelles de mise en œuvre diffèrent d’un pays à l’autre, limitant la capitalisation régionale.

C’est dans ce contexte que le STR, en collaboration avec le CREG, organise un atelier régional destiné à harmoniser la compréhension du processus institutionnel de mise en œuvre de la BSDD, afin de renforcer l’appropriation collective des outils par les équipes nationales.

Harmoniser la compréhension du processus institutionnel

À l’endroit de la trentaine de participants issus de sept catégories d’acteurs, le président-coordonnateur du Consortium régional de recherche en économie générationnelle (CREG), Latif Dramani, a souligné l’engagement collectif à renforcer les capacités nationales, à consolider les acquis du projet SWEDD+ et à promouvoir une gouvernance fondée sur des données scientifiques au service du développement durable des pays.

« Durant ces trois jours, je nous invite à privilégier un esprit d’ouverture, de dialogue et de partage d’expériences, afin que nos échanges aboutissent à des recommandations consensuelles, des protocoles harmonisés et une feuille de route commune pour accélérer l’institutionnalisation de la BSDD dans l’ensemble des pays SWEDD+ », leur a-t-il lancé.

Pour sa part, Sam Wanilo, au nom de la Banque mondiale, note que cette rencontre témoigne de l’engagement collectif des pays et des institutions à renforcer l’utilisation de données probantes pour améliorer l’efficacité des politiques publiques et accélérer les progrès en matière de développement humain.

Il a indiqué que la Banque mondiale demeure pleinement engagée aux côtés des pays du SWEDD+ pour soutenir les réformes, renforcer les capacités nationales et promouvoir des politiques fondées sur des données probantes, au service d’un développement durable, inclusif et résilient.

« Votre travail répond aux urgences d’aujourd’hui, mais il engage surtout l’avenir : il aide nos pays à offrir davantage de choix, de capacités et de perspectives aux générations qui viennent. Je vous invite donc à continuer à faire preuve d’ambition, d’exigence et de pragmatisme. Interrogez les méthodes, partagez les innovations, documentez les difficultés et les défis, mais gardez toujours à l’esprit la finalité : faire du budget national un véritable instrument de transformation démographique, économique et sociale », a, de son côté, relevé la directrice régionale du projet SWEDD+, Dr Edwige Adekambi, à l’endroit des experts.

« Notre réussite ne se mesurera pas seulement à la qualité des documents produits pendant cet atelier. Elle se mesurera, dans les prochains cycles budgétaires, à travers la capacité de nos pays à orienter davantage de ressources vers les investissements qui accélèrent le dividende démographique et à démontrer les résultats obtenus », a-t-elle ajouté.

PAPE MBAR FAYE