Le Conseil départemental de Bambey est le seul département gagné par la coalition Benno Bokk Yaakaar, sur les trois que compte la région de Diourbel. En conférence de presse, le président Babacar Ndiaye s’est engagé à faire respecter la parité, lors de la mise en place du bureau. Il a aussi fixé ses priorités pour les cinq années à venir.

‘’La parité sera respectée. D’ailleurs, toutes les lois de la République seront scrupuleusement respectées au niveau de ce conseil départemental’’, déclare Babacar Ndiaye, tout nouveau Président du Conseil départemental de Bambey, qui faisait face à la presse, hier. Il a décliné ses priorités : favoriser l’intercommunalité, lutter contre le chômage, développer l’agriculture avec des contrats signés avec le CNRA (Centre national de recherches agricoles), autonomiser les femmes, renforcer les capacités dans les domaines de la transformation des produits et mettre l’accent sur la santé et l’éducation.

Selon le président du Conseil départemental de Bambey, le développement de ce département (l’un des plus pauvres du Sénégal) ne pourra se faire qu’avec ‘’une surpriorité accordée aux secteurs de la santé et de l’éducation’’. ‘’Je reste convaincu et persuadé que sans une bonne santé des populations et une offre éducationnelle de qualité pour les enseignements-apprentissages, le développement de Bambey sera un vain mot. C’est la raison pour laquelle ces deux secteurs seront des surpriorités’’.

Lors de cette conférence de presse qui avait des allures de meeting, Babacar Ndiaye a tenu à rappeler aux conseillers départementaux présents dans la salle qu’il ‘’ne tolère pas les retards. Si une rencontre est convoquée à 9h, il faut que les gens soient présents avant l’heure. Je ne badine pas sur cela’’.

Babacar Ndiaye, ancien Chef de cabinet du ministre Mor Ngom et présentement Directeur au niveau de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), compte faire l’état des lieux de la gestion de l’équipe sortante.

Il a mis à profit le face-à-face avec les journalistes pour lancer un appel aux militants de l’Alliance pour la République (APR), à la coalition Benno Bokk Yaakaar et à l’opposition, afin qu’ils s’unissent autour de l’essentiel, c’est-à-dire le développement du département de Bambey.

À noter que la coalition BBY a remporté le scrutin de l’élection du conseil départemental par 22 422 voix, contre 17 651 pour la coalition Yewwi Askan Wi.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)