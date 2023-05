Le président de la République a rappelé, en Conseil des ministres, ce mercredi 17 mai, l’option irréversible de l’État pour le renforcement de l’économie numérique. Il a chargé le Premier ministre de tenir une réunion interministérielle sur les projets numériques du Sénégal, dans le but d’accélérer la transformation numérique du pays.

Le président de la République, Macky Sall, avait procédé, au Grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, au lancement de la première édition de la Semaine du numérique ‘’Sénégal Connect 2023’’ et de la remise du Grand Prix du Chef de l’État pour l’Innovation numérique.

Hier, en Conseil des ministres, il a rappelé ‘’au gouvernement l’option irréversible de l’État pour le renforcement de l’économie numérique, dans toutes ses composantes et filières avec le concept de «Sénégal numérique 2025», qu’il a initié depuis plusieurs années (2016) et qui est basé sur l’accès universel des Sénégalaises et des Sénégalais aux services de qualité à des coûts réduits’’.

Ensuite, il a demandé ‘’au gouvernement et au ministre en charge de l’Économie numérique d’accélérer, en liaison avec les acteurs privés, le processus d’actualisation des stratégies nationales relatives au numérique (Sénégal numérique, cybersécurité, développement des startups...) en vue d’asseoir la souveraineté numérique du Sénégal’’.

Dans la même veine, il a chargé le ‘’Premier ministre de redynamiser le Conseil national de l’économie numérique afin de mieux intégrer la transformation numérique dans le fonctionnement des administrations, notamment celles financières avec la digitalisation intégrale des régies financières, le développement du secteur privé et l’évolution de plusieurs secteurs (éducation, formation, santé, urbanisme, télétravail…)’’.

La problématique de la cybersécurité

En outre, le président de la République a demandé ‘’au Premier ministre, au ministre en charge des Finances, au ministre de l’Économie numérique et au ministre, secrétaire général de la Présidence de la République de prendre toutes les mesures administratives et techniques nécessaires, en vue d’assurer la protection optimale des données et des infrastructures d’informations critiques ; d’une meilleure régulation des réseaux sociaux ; de consolider la résilience du Sénégal face aux cyberattaques et d’asseoir la confiance numérique’’.

Sur ce, le président Sall invite le Premier ministre à tenir une réunion interministérielle sur les projets numériques du Sénégal, dans le but d’accélérer, dans tous les domaines, la transformation numérique du pays en cohérence avec le Plan Sénégal émergent (PSE), dont le Pap 3 doit intégrer les projets prioritaires de renforcement de la souveraineté numérique.

Le nouveau programme du Sénégal avec le Fonds monétaire international (FMI)

Le président de la République a ensuite félicité le gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération pour le travail de qualité accompli en vue de la conclusion satisfaisante des négociations avec le FMI, pour un nouveau programme économique et financier, d’un montant de 1 150 milliards F CFA sur trois ans (2023-2026).

Dans le cadre du climat social et du suivi des affaires intérieures, le chef de l’État a mis en exergue la consolidation de la paix et du développement durable de la région naturelle de Casamance. Dans cette perspective, Macky Sall s’est félicité de la signature de l’acte III de l’accord de paix conclu entre l’État du Sénégal et l’Initiative pour la réunification des ailes politiques et armées au nom de Diakaye.

Can U17

Le chef de l’État a également fait un clin d’œil aux Lionceaux U17 qui vont jouer la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football. Il a salué le travail de leur encadrement administratif et technique pour leur brillant parcours lors de cette compétition, confirmant ainsi le leadership du football sénégalais à l’échelle continentale, au niveau des équipes nationales.

D’ailleurs, il demande ‘’au Premier ministre et ministre des Sports de poursuivre, en relation avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), le renforcement de l’écosystème du football local à travers la mise en œuvre d’un programme national de développement du football cohérent et inclusif, répondant aux enjeux et défis d’un sport national émergent’’.

Sur le même chapitre, il a chargé Amadou Ba de préparer un programme spécial de relance du mouvement Navétanes, impliquant toutes les parties prenantes. D’ailleurs, il annonce qu’il recevra en audience, au courant du mois de juin 2023, toutes les composantes du mouvement Navétanes, en vue de la relance des activités de vacances dans le cadre du programme spécial de soutien qui sera validé lors du Conseil présidentiel prévu.

DIANA DIA (Stagiaire)