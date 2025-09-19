Un atelier de plaidoyer pour soutenir la construction d'un centre d'accueil, de suivi et de prise en charge holistique des ado/jeunes s’est tenu hier dans la vieille cité de Ndar, sous la présidence du gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de la région de Saint-Louis. Une rencontre qui a permis aux acteurs et partenaires de partager les défis de la région en matière de santé de la reproduction et l’intérêt de la création d’espaces adaptés et fonctionnels pour accompagner les ado/jeunes.

La santé et le bien-être des adolescents et des jeunes au Sénégal constituent un enjeu stratégique pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Malgré les énormes efforts fournis par l'État du Sénégal dans l'amélioration de la santé des ado/jeunes, il reste encore de nombreux défis à relever dans la coordination et la synergie entre les différents secteurs, l'accès à une information appropriée et adaptée à la cible, ainsi que la prise en charge holistique des problèmes de santé de la reproduction. Des problèmes dont la région de Saint-Louis n’est pas exempte. Ces derniers nécessitent des réponses claires et sérieuses afin de mieux les appréhender avec l'appui des autorités, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des communautés.

C'est dans ce cadre que l’ONG Action-Développement (AcDev), qui œuvre pour améliorer la santé des ado/jeunes et faciliter leur accès aux services de la SRAJ, s’est jointe au comité régional de plaidoyer pour soutenir la construction d'un centre d'accueil, de suivi et de prise en charge holistique des ado/jeunes dans la région de Saint-Louis.

Pour Bintou Diallo, chargée de la capitalisation et de la gestion des connaissances à l'ONG Action-Développement, « le besoin est là, la demande est très forte, mais la région de Saint-Louis est dépourvue d'espaces de prise en charge de la santé des ado/jeunes, d'où l'urgence de la construction d’un centre capable d’accompagner ce secteur de la santé dans sa globalité. Nous travaillons avec le comité de plaidoyer mis en place dans la région de Saint-Louis pour le soutenir. À travers ce comité, on a identifié un besoin, notamment la construction d'un centre de prise en charge des besoins des adolescents et des jeunes. Malheureusement, Saint-Louis manque d'infrastructures de prise en charge pour répondre aux besoins de cette frange de la population. C’est pourquoi ce projet de plaidoyer, financé par le gouvernement du Luxembourg, vient apporter sa contribution pour accompagner ce processus de construction de ce centre à Saint-Louis », a expliqué Bintou Diallo.

D’ailleurs, les différentes communications partagées lors de la rencontre ont montré des situations urgentes dans la prise en charge sanitaire des ado/jeunes et des défis qui méritent qu’on prenne le taureau par les cornes dans la région de Saint-Louis. Pour la chargée de la capitalisation et de la gestion des connaissances à l'ONG AcDev, en attendant la construction du centre d'ici 2028, il faut continuer à promouvoir pour limiter les dégâts.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE – SAINT-LOUIS