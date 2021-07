L’équipe dirigée par le général de division François Ndiaye a présenté les conclusions des travaux dont la primeur revient au chef de l’Etat.

Le président de la République Macky Sall tient désormais entre ses mains les détails de l’utilisation des 1 000 milliards de FCFA consentis, en avril 2020, par le gouvernement du Sénégal pour aider la société et l’économie à faire face aux conséquences de la pandémie de Coronavirus. Le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE Covid-19) a présenté, hier, son rapport d’activités au chef de l’Etat. Un document de 213 pages qui « se veut être un récit fidèle des milliers de pages de documents parcourus, de séances de travail tenues avec votre administration et ses démembrements, les élus locaux, les organisations et groupements d’acteurs économiques, la société civile, mais aussi avec les autorités consulaires et compatriotes basés en France, en Espagne, en Italie et aux États-Unis d’Amérique par la magie de la visioconférence imposée par les restrictions sanitaires », résume François Ndiaye.

Nommé à la tête de ce comité par le président de la République, le Général de division et son équipe ont reçu les félicitations du chef de l’Etat qui a accordé une importance particulière à la cérémonie officielle du jour. Les partenaires financiers et techniques du Sénégal de même que les membres du gouvernement ont d’ailleurs été invités à y participer pour être les témoins d’un travail intense de terrain. Rien que « la mise en œuvre du filet social, à travers la distribution des kits alimentaires, destiné à apporter une assistance à un million cent mille ménages (1 100 000), a été l’une des opérations les plus abouties et les plus complexes, du fait de la multitude d’acteurs et intervenants dans le processus. Elle représente, aussi, un dispositif ayant permis d’éprouver dans une dynamique, le triptyque : urgence, célérité et transparence », souligne le général Ndiaye.

Ce travail a permis de mettre les projecteurs sur l’utilisation des fonds alloués à « la prise en charge des couches les plus vulnérables et celles fortement impactées par la crise, dont une partie vivant à l’étranger », renseigne l’inspecteur général des forces armées. Le résultat constaté, ajoute-t-il, à travers le Pilier 2, est « une exécution des crédits alloués à 94,39 % ».

Près d’une cinquantaine de fournisseurs sénégalais attribués marchés sur le riz

Moins d’une semaine après le coup d’envoi donné par le président Macky Sall pour acheminer 100 000 tonnes de vivres sur l’ensemble du territoire sénégalais, une polémique avait éclaté sur des irrégularités dans l’attribution de certains lots de ce marché juteux d’une cinquantaine de milliards. « Dans notre revue de cette opération, déclare le général Ndiaye, nous ne pouvions manquer de prendre en compte la clameur publique et les suspicions qui ont entouré la sélection des fournisseurs. En effet, l’acquisition des denrées alimentaires a, selon les procédures de marchés appliquées, mis en concurrence une centaine de fournisseurs sénégalais dont près de la moitié a été attributaire ».

La force Coovi-19, c’est également, dans le cadre du pilier 1, des interventions visant le soutien du secteur de la santé. Avec une enveloppe initiale dédiée de 64,4 milliards FCFA, l’ex commandant de la mission de la Cedeao en Gambie renseigne que les dépenses liées à la riposte dans le secteur de la santé ont atteint 105 milliards, à la date du 31 mars 2021. Des dépenses qui ont « permis de renforcer nos capacités d’accueil, à travers le territoire, dans un contexte de gratuité totale des soins aux patients testés positifs à la Covid-19 ».

Les dépenses ont concerné, dans d’autres secteurs, le soutien du secteur privé pour le maintien des emplois, la sécurisation de l’approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité, etc. Et « à l’heure du bilan, le Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES), instrument d’intervention de l’Etat dans la vie économique et sociale du pays pendant la pandémie, affiche un taux d’exécution de 74 % ; ce qui est appréciable au regard du contexte. Les ressources mobilisées s’élèvent à 773,2 milliards FCFA et les montants payés à 740 milliards FCFA ».

Le PRES affiche un taux d’exécution de 74 %

Ces bons points s’accompagnent tout de même d’un « certain nombre d’impairs constatés et de recommandations sous forme de matrice », portés à la haute appréciation du chef de l’Etat. Une fois la présentation au public faite au cours d’une visioconférence prévue dans les jours à venir, « par souci de transparence et pour renforcer l’information des populations, à la suite de plus d’une centaine de diffusions et interventions sur les réseaux sociaux, les stations de radios et de télévisions, toutes les pièces justificatives des dépenses afférentes au Force Covid-19, feront l’objet d’une consultation et d’une évaluation citoyenne au siège du Comité, du 28 juillet au 28 septembre 2021, avant leur archivage pour d’autres besoins, notamment la création d’un répertoire des bonnes pratiques en cas de survenance de pandémie ou crise similaire », renseigne le président du comité de suivi.

Si la mission de vérification n’a pas été de tout repos pour les membres du comité de suivi, elle a été, par moments, tragique. 6 membres de l’équipe ont été testés positifs au cours des opérations. Malheureusement, renseigne le général Ndiaye, Pierre Adama Ndiaye, ancien SG du Ministère de l’économie, du plan et de la coopération, a perdu la vie en décembre 2020.

Lamine Diouf