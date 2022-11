Cop 27 Égypte 

Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, accompagné de son collègue du Pétrole et des Énergies, a présidé la Journée du Sénégal ce samedi 12 novembre, à l’occasion de la Cop 27 qui se passe en Égypte, à Sharm El-Cheikh (6-18 novembre 2022). A l'entame de son discours, selon une note parvenue à notre rédaction, Alioune Ndoye a rappelé que l'objectif de cette journée est de partager avec les partenaires au développement et les pays amis l'expérience du Sénégal en matière de lutte contre les changements climatiques. Il a, en outre, renseigne la même source, exhorté les sectoriels à identifier des opportunités de collaboration à travers la mise en place de projets et de programmes sur le climat.

‘’Une occasion saisie par la délégation sénégalaise, mettant en relief les axes majeurs de la contribution déterminée au niveau national (CDN). Ainsi, une série de panels a été organisée autour de quatre thématiques : la contribution du PSE vert pour une meilleure transition écologique ; le modèle intégrateur de la GMV (Grande muraille verte) ; la stratégie de mise en œuvre du PSE Vert ; les défis de la technologie de la réglementation et du financement de la construction verte en Afrique Subsaharienne, ainsi que les solutions à la mobilité durable : expérience du premier BRT électrique en Afrique. La députée Rokhaya Diouf, Présidente de la Commission développement durable, par ailleurs Cheffe de la délégation de l’Assemblée nationale, a remercié le MEDDTE et a promis de porter le plaidoyer sur toutes les questions concernant la lutte contre les changements climatiques à l'hémicycle.

Le ministre Alioune Ndoye, au terme de la Journée du Sénégal, a remis des cadeaux au Dr Aboubacar Sarr, Ambassadeur du Sénégal en Égypte, pour son engagement et sa disponibilité auprès de la délégation sénégalaise, au ministre Sophie Gladima Siby et à Ibrahima Thiaw, Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur la désertification et de la sécheresse (UNCCD)’’, a indiqué le document.