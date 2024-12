En raison du travail abattu pour la promotion de la démocratie sénégalaise, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) est nommé parmi les trois finalistes pour le prix Nobel de la paix 2025.

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) est nommé parmi les trois finalistes pour le prix Nobel de la paix 2025. Cette consécration est une première en Afrique de l'Ouest, selon le professeur de droit Babacar Guèye, qui estime que cela honore le continent. Il a ainsi salué le travail effectué pour fortifier la démocratie. “Cette sélection n’est pas seulement le fruit d'un engagement sans relâche et d'un dévouement exemplaire. Elle salue des décennies d'efforts pour consolider notre démocratie, préserver la paix sociale et garantir un cadre électoral juste et transparent", a indiqué Babacar Guèye, estimant qu’elle honore non seulement le COSCE, mais aussi toute la société civile.

Safiétou Diop du Réseau Siggil Jiggen, une organisation membre du COSCE, partage cet avis. “Ce fort engagement pour la promotion de la démocratie sénégalaise lui a permis d’être sélectionné en même temps que deux autres organisations au niveau international pour l’attribution du prix Nobel de la paix en 2025”, a-t-elle déclaré.

Le directeur général des Élections, Birame Sène, a également salué le rôle que joue le COSCE comme “véritable garant de la démocratie”. Il souligne que ce collectif effectue un travail important dans la pacification de l’espace politique et apporte un soutien permanent à la Direction générale des élections (DGE), en termes de sensibilisation et de mobilisation des citoyens’’.

Depuis 1999, le COSCE s'est érigé en acteur majeur pour la consolidation de la démocratie. “En observant méthodiquement (expérience du village électoral) toutes les élections organisées dans notre pays, le COSCE a fait preuve d'une rigueur et d'une impartialité qui ont fortement contribué à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral", a soutenu Babacar Guèye. À travers ses recommandations et propositions, il a su apporter des réponses “concrètes” aux défis posés, contribuant ainsi à l'apaisement des tensions souvent inhérentes à une compétition électorale, selon M. Guèye.

Médiateur

Le professeur de droit note que l’action du COSCE ne s'est pas limitée à l'observation et à la formulation de recommandations. “Chaque fois que le Sénégal a été confronté à des tensions susceptibles de faire basculer notre pays dans la violence, le COSCE a pris son bâton de pèlerin pour jouer un rôle de médiateur. Par des initiatives courageuses et un dialogue constant, il a su restaurer la sérénité et rappeler aux acteurs politiques la nécessité de privilégier l'intérêt général au-dessus des ambitions personnelles", a-t-il déclaré.

Le COSCE a également été un acteur de premier plan dans toutes les concertations et dialogues visant à construire un consensus sur les règles du jeu démocratique. “Ces concertations ne sont pas des démarches accessoires ; elles sont le fondement même de notre démocratie. Car, en démocratie, la compétition n'a de sens que si elle est apaisée, encadrée par des règles claires et partagées par tous”, a précisé Babacar Guèye.

Le point d’orgue de cet engagement, dit-il, a été l’implication du COSCE aux côtés des autres organisations, notamment Aar Sunu Élection, pour une élection présidentielle de 2024 dans le respect du droit électoral, des droits des citoyens et des principes fondamentaux de notre démocratie. “Cette élection, qui aurait pu être source de divisions profondes, a été au contraire un moment de consolidation démocratique grâce au rôle déterminant que la société civile y a joué”, a-t-il ajouté.

Pour Babacar Guèye, cette distinction est aussi un appel à perpétuer cette œuvre essentielle. “Elle témoigne de la confiance placée dans la société civile sénégalaise, acteur clé de notre construction démocratique. Elle rappelle également à chacun de nous que la démocratie n'est jamais acquise, qu'elle est un processus en constante évolution qui nécessite vigilance, engagement et responsabilité”, a-t-il soutenu. Dans ce sens, le COSCE a entamé, en partenariat avec l’UE, un programme dénommé “Saxal Diam” pour prévenir les risques de conflit et préserver durablement la paix.

BABACAR SY SEYE