Auteur de l’ouverture du score, Franck Kessié a activement participé à la victoire de la Côte d’Ivoire contre l’Algérie (3-1) jeudi à la Can 2021. Plus que la première place du groupe E procurée par ce succès, le milieu de terrain des Eléphants retient surtout l’élimination des Fennecs, assimilée à une revanche alors qu’en 2019 ce sont les Algériens qui avaient sorti les Ivoiriens en quarts de finale de la compétition (1-1, 3-4 tab). ‘’C’était important pour nous, c’est un grand match.

En même temps, je dirais qu’on avait un contentieux avec l’Algérie parce que l’édition précédente, en Egypte, c’est l’Algérie qui nous a fait sortir et on ne l’a pas du tout digéré. Aujourd’hui, on a eu la possibilité de les faire sortir et on l’a réalisé, donc je suis content et je suis content pour tous les efforts de l’équipe’’, a glissé le joueur du Milan AC au micro du diffuseur. Pour une revanche, effectivement, c’est réussi !