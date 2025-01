Le Jaraaf de Dakar va jouer la qualification en quarts de finale de la Coupe CAF, ce dimanche, sur la pelouse de l’USM Alger, leader du groupe C et déjà qualifiée. Le club de la Médina est à un point du second tour.

The last but not least ! Cette dernière journée de la poule C de la Coupe de la Confédération est décisive pour le Jaraaf de Dakar (2e, 8 pts). Le club de la Médina vise le deuxième qualificatif en quarts de finale de la compétition. Après avoir remporté leur deuxième victoire consécutive face à l’ASEC Mimosas (1-0) la semaine dernière, les hommes de Malick Daf doivent finir le travail. Jean Rémi Bocandé et ses coéquipiers ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant contre l’ASEC et doivent aller chercher hors de leurs bases le point qui leur manque.

C’est un voyage périlleux qui attend les Vert et Blanc, ce dimanche, sur la pelouse de l’USM Alger, leader du groupe C (11 pts) et déjà qualifiée. Malgré tout, les Algériens visent la conservation de leur invincibilité et la consolidation de leur leadership dans la poule. Dans l’autre match de la poule, l’ASEC (3e, 5 pts) doit impérativement gagner face à Orapa United (4e, 2 pts) et compter sur une défaite du Jaraaf pour passer.

Les deux équipes se retrouvent plus d’un mois après leur dernière confrontation, qui s’est soldée par un nul vierge. Cette rencontre a été surtout marquée par des scènes de violence à la fin du temps réglementaire. Ces incidents ont occasionné de nombreux dégâts sur les installations du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, causés par des supporters du club d’Alger, qui ont eux-mêmes subi des blessures selon leurs dirigeants. D’ailleurs, ces échauffourées n’ont pas échappé aux sanctions de la Confédération africaine de football (CAF) à l’encontre des deux clubs. Le Jaraaf a joué ses deux derniers matchs à huis clos.

Guerre des nerfs

C’est dans ce contexte émaillé de tension que le Jaraaf doit se rendre dans la capitale algérienne. L’appréhension d’une tentative de représailles de la part des supporters de l’USM Alger pourrait créer un risque de tétanisation chez les joueurs sénégalais. D’ailleurs, les ennuis ont commencé pour les Médinois, qui ont accusé un retard dans leur voyage faute de places disponibles à Air Algérie. L’équipe a dû voyager en deux groupes pour rallier Alger, ce vendredi. Malgré cet état de fait, l’entraîneur sénégalais et ses joueurs veulent aller jusqu’au bout de leur ambition. Malick Daf ne compte même pas jouer le nul.

"Nous jouerons pour la victoire, rien d’autre. L’équipe est prête, nous mettrons tout notre potentiel en avant pour décrocher notre qualification," a assuré l’ancien sélectionneur national U20 du Sénégal.

Le coach a indiqué que ses joueurs sont disposés à livrer la guerre des nerfs à laquelle les Algériens voudront leur imposer. Il a confié qu’une préparation spécifique a été faite pour ce match. "Nous avons insisté sur l’importance de se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur le terrain. Peu importe l’ambiance dans les tribunes ou tout ce qui pourrait se passer en dehors, ce n’est pas du football, et cela ne doit pas nous perturber. Les joueurs doivent aborder ce match avec un grand enthousiasme et une envie de victoire," a fait savoir Malick Daf.

Une défense compacte et une attaque de mieux en mieux

Malick Daf pourra compter sur les valeurs intrinsèques de son équipe. Le Jaraaf de Dakar a pu compter sur sa défense même dans les moments difficiles de son parcours. Avec seulement deux buts encaissés (en cinq matchs), c’est la deuxième meilleure défense, avec celle de l’USMA. Cheikh Lo Ndoye et ses défenseurs ont réalisé quatre clean sheets d’affilée. C’est d’ailleurs la seule équipe du groupe à n’avoir pas concédé de but face à l’ogre algérien. Cette solidité sera très utile face à l’armada offensive de l’USM Alger (12 buts en cinq matchs, soit 2,4 buts en moyenne).

Le club de la Médina a gagné en efficacité offensive, ce qui lui a d’ailleurs valu ses deux victoires. Lors de sa dernière sortie en Coupe du Sénégal, le Jaraaf a fait une démonstration offensive face à Karack FC (4-0). "Ces derniers temps, nous avons retrouvé notre jeu, notre efficacité, et cela commence à payer. Nous réussissons à produire du beau football tout en gagnant des matchs, ce qui est crucial à ce stade de la saison. Les joueurs sont en confiance, enthousiastes et solidaires, ce qui est un atout essentiel," s’est réjoui Malick Daf.

LOUIS GEORGES DIATTA