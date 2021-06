Le Jury Disciplinaire de la CAF a rendu son verdict, après une réunion tenue ce 1er juin. L’instance disciplinaire n’y est pas allée de mains mortes contre le Jaraaf de Dakar qui voit son vice-président Youssou Dial et deux de ses joueurs être suspendus, en plus d’une sanction pécuniaire qui s’élève à 25 millions de FCFA.

‘‘Le Jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le vice-président de l'ASC Jaraaf, M. Youssou Dial, et deux joueurs, à la suite d'un incident survenu à Dakar. Au cours du quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF Total entre l’ASC Jaraaf du Sénégal et Coton Sport du Cameroun, le 23 mai 2021, un officiel de match a été blessé’’, annonce la Caf dans un communiqué paru dans leur site officiel.

Une sanction que juge injuste Léonard Diagne, secrétaire général du club de la Médina. Il a fait comprendre à nos confrères de l’Agence de Presse Sénégalaise que son club comptait faire appel de ces décisions. ‘’Le Jaraaf a reçu la notification du procès-verbal du jury disciplinaire, mais trouve ces décisions injustes et a décidé par conséquent de faire appel’’, a déclaré le secrétaire général du club de la Médina.

La Caf justifie ces lourdes sanctions par la gravité des charges retenues contre les vert et blancs. Selon l'instance africaine, certains dirigeants de l’ASC Jaraaf avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diène et Mamadou Sylla, se sont rués sur les trois (03) arbitres qu’ils ont agressés physiquement et verbalement sur l’aire de jeu. L’arbitre central a reçu un coup violent et a été blessé à la tête’’. Ainsi le vice-président en question écope de 2 ans de suspension à toute activité liée au football.

Mamadou Sylla et Albert Diène ne prendront pas part aux six prochains matchs interclubs de la CAF. Pour couronner le tout l’ASC Jaraaf doit payer la modique somme de 50,000 Dollars Américains soit 25 millions de FCFA d'amende.

L’équipe sénégalaise, engagée en coupe de la Confédération africaine de football, a été éliminée en quarts de finale par le Coton Sport de Garoua du Cameroun, malgré sa victoire au match retour 2-1, (1-0 à l’aller). Elle subit encore les prolongations de ce match. Mais le Jaraaf ne s’avoue pas vaincu, ‘’Nous allons continuer à mener le combat pour rétablir la vérité des faits, en faisant appel de cette décision de l’instance dirigeante du football africain’’, a fait savoir le secrétaire général du Jaraaf.

Selon la CAF, la suspension prend effet à compter de la date de notification.

SOKHNA ANTA NDIAYE