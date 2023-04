Appelés hier à la barre de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar, les députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, ont vu leur affaire être renvoyée au 15 mai. Ils sont en prison depuis plus de quatre mois, pour avoir frappé leur collègue de la mouvance présidentielle Amy Ndiaye. Ils avaient écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme en première instance.

Les députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, qui espéraient être édifiés hier en appel, vont devoir patienter jusqu’au 15 mai prochain. L’affaire a été renvoyée d’office par la Cour d’appel de Dakar. Condamnés, le 2 janvier dernier, à six mois d’emprisonnement ferme, pour avoir frappé leur collègue Amy Ndiaye à l’Assemblée nationale, les parlementaires ont interjeté appel.

Les deux députés, qui sont en prison depuis quatre mois, vont devoir retourner à la citadelle du silence jusqu’à cette date. Ce, malgré la requête de leurs avocats pour qu’ils obtiennent une mise en liberté provisoire.

Par ailleurs, selon Me Abdy Nar Ndiaye, un des avocats des députés, le président de la cour a connu l’affaire dans le temps. ‘’En conséquence, il ne saurait connaître cette affaire. C’est la raison pour laquelle il a procédé à un renvoi d’office à l’audience du 15 mai 2023’’, a précisé la robe noire. ‘’Nous avons plaidé la liberté provisoire, mais comme lui il ne saurait se prononcer sur le dossier, il a demandé de formuler la demande ultérieurement’’, a informé Me Ndiaye sur le rejet de la demande de liberté provisoire formulée par ses confrères et lui.

Le 1er décembre 2022, le député Massata Samb avait pris à partie depuis la tribune sa collègue Amy Ndiaye au sujet de déclarations qu'elle avait faites contre Moustapha Sy, Président du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur). Dans la foulée, la députée a reçu un autre coup de pied au ventre, venant de son collègue Mamadou Niang.

Malgré leurs dénégations lors de la première instance au tribunal des flagrants délits de Dakar, les députés ont été reconnus coupables.