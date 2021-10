Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité les populations à rester vigilantes et à aller se vacciner contre la Covid-19, d’après emedia. Selon le ministre, ’’on peut avoir l’impression que la maladie a reculé, c’est pourquoi on n’a pas encore cet engouement pour la vaccination". Mais, prévient-il,"cela me semble être une erreur d’appréciation".

"Il faut que les Sénégalais qui ne se sont pas encore vaccinés pour se protéger contre le nouveau coronavirus aillent se faire vacciner", suggère-t-il.

"Malgré la baisse des nouvelles contaminations, nous n’allons pas baisser les bras. Nous l’avions dit depuis le début de la pandémie, nous sommes dans un combat d’endurance", a averti Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre s’exprimait en marge de la journée de dépistage des cancers féminins organisée par l’Amicale des femmes de son ministère.