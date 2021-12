Covid et apprentissage 

Les pertes d'apprentissage dues à la Covid-19 pourraient coûter à cette génération d'étudiants près de 17 000 milliards de dollars de gains à vie. C’est ce que révèle un nouveau rapport publié hier par la Banque mondiale, l’Unesco et l’Unicef. ‘’Cette génération d'étudiants risque désormais de perdre 17 000 milliards de dollars de revenus tout au long de la vie en valeur actuelle, soit environ 14 % du PIB mondial actuel, en raison des fermetures d'écoles liées à la pandémie de Covid-19.

La nouvelle projection révèle que l'impact est plus grave qu'on ne le pensait auparavant et dépasse de loin les estimations de 10 000 milliards de dollars publiées en 2020’’, rapporte le communiqué publié sur le site de la Banque mondiale. En outre, le rapport intitulé ‘’Etat de la crise mondiale de l'éducation : un chemin pour le redressement’’, montre que dans les pays à revenu faible et intermédiaire, la part des enfants affectés par la pauvreté des apprentissages - déjà 53 % avant la pandémie - pourrait potentiellement atteindre 70 %, compte tenu de l’étendue des fermetures d'écoles et l'inefficacité de l'apprentissage à distance pour assurer une continuité complète de l'apprentissage pendant les fermetures d'écoles.

...Pour construire des systèmes éducatifs plus résilients à long terme, les auteurs de ce rapport estiment que les pays devraient envisager d’investir dans un environnement favorable pour libérer le potentiel des opportunités d'apprentissage numérique pour tous les élèves ; de renforcer le rôle des parents, des familles et des communautés dans l'apprentissage des enfants. Mais aussi, de veiller à ce que les enseignants bénéficient d'un soutien et d'un accès à des opportunités de développement professionnel de haute qualité et d’augmenter la part de l'éducation dans l'allocation budgétaire nationale des plans de relance.

‘’L’occasion est offerte aux pays d’accélérer l’apprentissage et de renforcer l’efficacité, l’équité et la résilience des établissements scolaires, grâce aux investissements et aux enseignements tirés pendant la crise. Il est maintenant temps de passer de la crise à la reprise ; et, au-delà de la reprise, à des systèmes éducatifs résilients et transformateurs qui constituent de véritables sources d’apprentissage et de bien-être pour tous les enfants et les jeunes’’, conclut le document.