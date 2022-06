Le communicateur traditionnel, El Hadj Mansour Mbaye, interpelle directement le président de la République, Macky Sall, sur la situation politique qui prend le pays en otage. Il invite le chef de l’État à réitérer son appel au dialogue pour que la stabilité règne.

À l’approche des élections législatives, le Sénégal fait face à une crise politique qui secoue le pays. Face à cette situation, le communicateur traditionnel El Hadj Mansour Mbaye a adressé un message très fort aux politiques, notamment à Macky Sall, mais aussi à la jeunesse. C’était en marge d’un point de presse annonçant la soirée ‘’Sargal’’ qui lui est dédiée, en compagnie de la grande cantatrice Adja Khar Mbaye Madiaga. Il s’agit de paix, de dialogue et de concordance pour la stabilité du pays profitable à tous. Au président de la République, le régulateur social demande une réitération de son appel à l’unisson pour que tout le monde se retrouve autour de l’essentiel.

‘’Le chef de l’État Macky Sall, c'est à lui que le bon Dieu a confié le pouvoir. Donc, je lui demande d'appeler, de nouveau, au dialogue comme il l'avait fait. Ça ne lui coûte rien de tendre la main à tout monde, d'appeler les gens autour d'une même table au nom de la paix. Il faut privilégier la discussion’’, conseille-t-il.

El Hadj Mansour Mbaye note qu’on peut faire partie d'un parti politique, mais il ne faut jamais perdre à l’esprit que le Sénégal est un et indivisible. Il faut donc mettre en avant l’intérêt de la Nation. ‘’Mon souhait le plus ardent, c'est que le Sénégal fasse partie des pays les plus stables au monde. Lorsqu’on parle de démocratie, le Sénégal en est le premier pays à travers l’Afrique occidentale française à l’avoir adoptée’’, a-t-il indiqué.

Ainsi, à l’opposition, il rappelle que le président est une institution qu’il faut respecter. ‘’Le chef de l’État, dit-il, est une institution. Il est le gardien de la Constitution et il est celui que les Sénégalais ont élu au suffrage universel et personne n’y peut rien’’. En outre, il a invité la jeunesse à respecter les chefs religieux et coutumiers.

Soirée ‘’Sargal naanal’’, un programme riche

Par rapport au ‘’Sargal’’ prévu le 2 juin prochain à Sorano, El Hadj Mansour Mbaye a manifesté toute sa satisfaction. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. La soirée est initiée par Oumar Diaw Seck qui a tenu à rendre un vibrant hommage à deux géants de la culture sénégalaise. ‘’El Hadj Mansour fait partie des hommes qui m'ont beaucoup inspiré et influencé bien avant que j’entre dans le monde de la culture. Il a de la sagesse. Il est écouté. Sa prise de parole est toujours demandée, lorsqu'il y a de la tension. C’est pour cela qu’on m'a dit que c'est l'État qui devrait faire ça. Parce qu’on ne peut pas payer El Hadj Mansour’’, a expliqué M. Seck.

En ce qui concerne A. Khar Mbaye Madiaga qui a elle aussi marqué son époque, Oumar Diaw Seck note qu’elle éduque à travers ses chansons. Elle a parlé du mariage, de l'héritage d'une personne qui a laissé des enfants derrière lui, de l'importance de la discipline. ‘’Reine mère’’ de l’Ensemble lyrique traditionnel de Sorano, Khar Mbaye Madiaga fait la fierté de Rufisque, sa ville natale, mais aussi de tout le pays. ''Tout le Sénégal veut rendre hommage à ces deux personnalités. À chaque fois qu'on voit El Hadj Mansour, on pense à une parole de paix.

Quand on écoute les chansons de Khar Mbaye Madiaga, on apprend des leçons de vie’’, a dit l’initiateur du ‘’Sargal nanaan’’ qui veut offrir aux jeunes des modèles. Chorégraphe et metteur en scène, Oumar Diaw Seck a monté lui-même le programme. Au menu de cette grande soirée, l'Ensemble lyrique traditionnel ouvrira le bal en compagnie d'autres d'artistes. Parmi ces derniers, il y a Fatou Laobé, Khady Mboup, Alassane Mbaye. De plus, ce sera l’occasion pour le grand public de découvrir le talent d'une petite-fille d’Adja Khar Mbaye initiée au chant. Dans la seconde partie, il y aura Fatou Guéweul et Kine Lam, mais aussi des jeunes comme Dior Mbaye et Bousso Seck. Tous vont interpréter des chansons de Khar Mbaye Madiaga.

BABACAR SY SEYE