Publié le 16 Sep 2025 - 14:09
Débordements du bassin de Keur Kabb

Les précisions du ministre Cheikh Tidiane Dièye

 

En tournée à Bignona et à Ziguinchor, le 13 septembre 2025, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s’était prononcé sur les débordements du bassin de Keur Kabb. ‘’J’ai aussi eu l’information concernant le bassin de Keur Kabb, qui stocke les eaux venant de Touba. Le bassin en a reçu beaucoup. Certaines parois ont fini par céder. Mais séance tenante, j’ai instruit les services de déclencher tout ce qui était nécessaire pour stopper les écoulements. Et au moment où je vous parle, le bassin a été endigué et l’eau qui s’écoulait a été aussi arrêtée. Nous allons continuer ce travail”, a déclaré le ministre lors d’un point de presse en marge de la visite effectuée à Bignona et à Ziguinchor.

Selon le ministre, son département est en train de mener toutes les actions nécessaires pour une prise en charge efficace du problème au niveau de Touba. “L’État est en train de mettre en place un dispositif de pompage pour soulager les populations de Kawsara et de Touba Fetto. Il s’agit du dispositif de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de l’Onas, de la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI), en appui à tout ce que fait Touba Ca Kanam et tous les autres acteurs de Touba, y compris la mairie. Tous sont à pied d’œuvre pour soulager le plus rapidement nos concitoyens’’, a indiqué Dr Dièye.

Section: 
social
YOUM YOUM OUAKAM : Un manager condamné pour avoir détourné des tickets d’une valeur de près d’un million de francs CFA
PASSATION DE SERVICE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR : Le général Jean-Baptiste Tine fait son bilan
GAMOUWAAT EN MAURITANIE : Boubacar a sacrifié à la tradition
MISE EN ŒUVRE DU PROJET ‘’SEN SOUF’’ : 50 délibérations délivrées par la mairie de Latmingué  
BILAN TOUBA CA KANAM : “60 millions mobilisées, 392 personnes relogées, des moyens énormes déployés sur le terrain”
INONDATIONS À TOUBA : Des cris tout bas
Aissata Tall Sall
LUTTE CONTRE L’INSECURITE A THIES : 512 assistants formés au centre tactique n°7 de Thiès
15E CONGRES DE L’AEEMS : Le président invite la jeunesse musulmane à contribuer à la refondation du pays 
TERRORISME - PRESSION SÉCURITAIRE DU JNIM SUR KAYES : Les conséquences directes sur le Sénégal  
ACCUSÉ DE SPOLIATION PAR DES THIANTACONES : Serigne Khadim Thioune se lave à grande eau !  
POLEMIQUE SUR LE FONCIER À MADINATOU SALAM : La mairie de Malicounda apporte des clarifications  
Opération de sécurisation
Hommage à Djibo Leyti Ka
RISQUE DE DÉBORDEMENT DU FLEUVE SÉNÉGAL Une trentaine de localités exposées dans le nord du pays
Arrestation
Drogues
COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DU CONTENU LOCAL : La démission du Secrétariat technique réclamée
‘’UBI TAY JANG TAY’’ : La Cosydep fait le bilan
CEREMONIE OFFICIELLE DU GAMOU DE NDIASSANE : Le khalife s’émeut de l’érosion des valeurs morales  