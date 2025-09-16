En tournée à Bignona et à Ziguinchor, le 13 septembre 2025, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s’était prononcé sur les débordements du bassin de Keur Kabb. ‘’J’ai aussi eu l’information concernant le bassin de Keur Kabb, qui stocke les eaux venant de Touba. Le bassin en a reçu beaucoup. Certaines parois ont fini par céder. Mais séance tenante, j’ai instruit les services de déclencher tout ce qui était nécessaire pour stopper les écoulements. Et au moment où je vous parle, le bassin a été endigué et l’eau qui s’écoulait a été aussi arrêtée. Nous allons continuer ce travail”, a déclaré le ministre lors d’un point de presse en marge de la visite effectuée à Bignona et à Ziguinchor.

Selon le ministre, son département est en train de mener toutes les actions nécessaires pour une prise en charge efficace du problème au niveau de Touba. “L’État est en train de mettre en place un dispositif de pompage pour soulager les populations de Kawsara et de Touba Fetto. Il s’agit du dispositif de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de l’Onas, de la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI), en appui à tout ce que fait Touba Ca Kanam et tous les autres acteurs de Touba, y compris la mairie. Tous sont à pied d’œuvre pour soulager le plus rapidement nos concitoyens’’, a indiqué Dr Dièye.