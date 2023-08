Décès De Mentor Ba

Avec ses dreadlocks blancs, Mentor Ba a su marquer les esprits avec son charisme dans son jeu d’acteur. Celui que beaucoup surnommaient ABG (Alioune Badara Gaye dans la série ‘’Golden’’) a un parcours remarquable dans le cinéma. Il a joué dans ‘’Saloum’’ de Pamela Diop et ‘’Xale’’ de Moussa Sène Absa, par exemple. Mais il s’est également magnifiquement emmitouflé dans les vêtements de Baye Demba dans la série ‘’Valeurs’’.

Il a reçu la distinction Face of the Year Made in Sénégal en 2013. À l’annonce de son décès, des pluies d’hommages ont inondé les réseaux sociaux venant de ses collègues, d’acteurs et professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

Sur sa page Facebook, la Direction de la cinématographie salue la mémoire du défunt acteur qui a contribué au développement du cinéma africain et marqué tous les amoureux du septième art. Mentor Ba repose depuis hier à Touba. La rédaction du journal ‘’EnQuête’’ présente ses condoléances à sa famille dont l’avocat Me Khoureyssi Bâ et au monde de la culture.