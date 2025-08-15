Décès Me Babou

Le barreau sénégalais vient de perdre l’une de ses figures éminentes. Maitre Abdoulaye Babou s’est éteint ce mardi, emporté par une courte maladie. Originaire de Mbacké, il avait choisi de s’installer à Touba, où il s’était imposé au fil des années comme une référence respectée, à la croisée des sphères juridique et religieuse.

Avocat engagé, il a marqué par sa rigueur et son sens de la justice, autant qu’il a su gagner l’estime des autorités religieuses et des justiciables. Sa disparition crée un vide profond, non seulement auprès de sa famille et de ses confrères, mais également parmi les nombreux citoyens qu’il a accompagnés et défendus tout au long de sa carrière.