Décès Pape Demba Ndiaye ‘’Lam’’

Le décès de l’artiste comédien Pape Demba Ndiaye « Lam », ce 18 mai, a ému le monde du théâtre et celui de la culture. Les témoignages restent unanimes sur le défunt. Dans un post sur sa page Facebook, le chef de l’Etat Macky Sall lui a rendu hommage. « Je salue la mémoire de l’artiste comédien Pape Demba Ndiaye « Lam », membre originel de Diamoney Tey.

Un affable qui a marqué le théâtre et le cinéma sénégalais par son jeu d’acteur inégalable. Le Sénégal perd un formateur hors pair et un pilier de la transmission des savoirs du 7e Art », témoigne le chef de l’Etat. Pape Demba Ndiaye « Lam » était connu pour ses rôles comiques et sa franchise dans le jeu. Il a participé dans plusieurs téléfilms dont ‘’Wadiour’’ et des séries télévisées comme ‘’Idoles’’ et ‘’ Valeurs’’. La rédaction du journal EnQuête présente ses condoléances à sa famille.