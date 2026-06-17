KALIDOU KOULIBALY (CAPITAINE DES LIONS) ‘’C’est dommage’’ ‘’On a fait une grande première mi-temps. On les a mis un peu en difficulté. Dommage qu’on ne marque pas sur les occasions qu’on a eues. Durant la deuxième mi-temps, la différence se fait sur le peu d’occasions qu’ils ont eues. Ils ont tiré trois fois au but sur des pertes de balles de notre équipe. On a essayé de revenir mais ils marquent le troisième but. C’est dommage. Si on était restés plus longtemps à deux buts à un, on aurait pu avoir quelque chose ». EDOUARD MENDY (PORTIER DES LIONS) ‘’C'était poussif’’ ‘’Même si on a fini la première mi-temps avec un score nul et vierge, on n'a pas réussi à mettre en place le plan de jeu. C'était poussif. On devait hausser notre niveau en deuxième période, être plus tranchant offensivement. On ne l'a été que par périodes. Contre ces équipes, il faut être pointilleux, ne rien laisser. En face, c'est du talent pur, sur chaque demi-occasion, c'est très dangereux pour nous. (...) On connaît nos qualités, on sait qu'on pouvait faire un peu plus.’’ PAPE GUEYE (MILIEU DE TERRAIN) ‘’On a regardé cette équipe dans les yeux’’ ‘’Honnêtement, il y a un peu de regret parce que je pense qu’on a regardé cette équipe dans les yeux. On a joué notre football et je pense qu’on a été bien dans l’ensemble avec la chaleur et ce qu’ils nous ont proposé en face. On a fait face à l’une des meilleures équipes du monde et avec l’armada offensive qu’ils ont, il faut être vigilant. On est dans un tournoi et il faut retenir les bonnes choses. Il faut travailler ce qu’on a fait de moins bien et tout faire pour gagner les deux autres matchs.’’ DIDIER DESCHAMPS (COACH DES LIONS) ‘’En changeant le placement d’Ousmane et Michael…’’ ‘’Ça soulage. On a eu un peu d’appréhension et de crispation, avec une bonne équipe en face. Quand on a pu dérouler un peu plus en changeant le placement d’Ousmane et Michael, ce qui qui a changé pas mal de choses. Barcola quand il est rentré a fait mal. C’est toujours bien de gagner le premier match. Et puis devant autant de supporters français, je sais qu’ils viennent de loin et que ça coûte cher. Ce n’est que le premier match, mais on va savourer quand même.’’ KYLIAN MBAPPE (CAPITAINE DES BLEUS) ‘’Il n’y a pas de revanche’’ ‘’Je ne pense pas qu’on soit totalement lancé. Mais c’est toujours important de bien commencer les compétitions, ça donne un peu plus de tranquillité. On l’a vu avec les autres équipes, c’est compliqué de commencer par une victoire. Tout le monde sait que la Coupe du monde, c’est unique. Tout le monde veut gagner et donner une bonne image de son pays. Il n’y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je devrais jouer jusqu’à 80 ans ! Je joue pour marquer l’histoire de mon pays et faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur.’’ BRADLEY BARCOLA (AILIER DES BLEUS) ‘’Je savais qu’il allait avoir beaucoup d’espaces’’ ‘’On savait depuis le début de l’importance des remplaçants. Je savais qu’il allait avoir beaucoup d’espaces en rentrant, je le voyais quand je m’échauffais. Sur le banc, on parlait des occasions, on m’a dit si tu piques, elle va rentrer. Je savais que j’allais piquer et ça a marché. On est très content pour lui. C’est notre capitaine. Il nous encourage beaucoup. Marquer un doublé comme ça nous encourage encore plus à nous donner à fond ». COUPE DU MONDE Ibrahim Mbaye rejoint Pelé Ibrahim Mbaye a marqué les esprits lors de la Coupe du Monde 2026 en entrant dans un cercle très fermé des buteurs précoces. À seulement 18 ans et 143 jours, le jeune joueur est devenu le quatrième plus jeune buteur de l’histoire du Mondial, confirmant son énorme potentiel au plus haut niveau. Seuls trois joueurs font mieux que lui dans cette statistique prestigieuse : Pelé (17 ans et 239 jours), Manuel Rosas (18 ans et 93 jours) et Gavi (18 ans et 110 jours). Une performance qui place déjà Mbaye parmi les révélations de cette Coupe du monde et renforce sa montée en puissance avec les Lions du Sénégal.