Le Bayern Munich a décidé de conserver le jeune milieu de terrain sénégalais, Bara Sapoko Ndiaye. A 18 ans, il va signer un contrat de cinq ans avec le club bavarois, où il est promis à une brillante carrière.

Bara Sapoko Ndiaye a réussi son test haut la main. Arrivé en Bavière en janvier 2026 pour un prêt jusqu’au 30 juin dernier, le Bayern Munich a finalement été convaincu par le jeune milieu de terrain de 18 ans et veut le garder dans son effectif. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants du club bavarois travaillent à finaliser le transfert de Bara, qui va signer un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2031.

Il devra même prendre part à la présaison avec FC Bayern et aurait des chances, à en croire Romano, de rester cette saison. Son club formateur en Gambie va se frotter les mains avec ce deal, car les Gambinos Stars, a indiqué Fabrizio, recevront une somme d’environ 3 millions d’euros (environ 1,96 milliard de francs CFA). Cette académie est partenaire du projet Red&Gold Football lancé en 2023 avec le Bayern Munich et Los Angeles FC. Bara est d’ailleurs le premier joueur issu de ce réseau à atteindre le plus haut niveau. ‘’Il a simplement besoin de s’adapter et de se familiariser avec le football européen’’, avait indiqué le directeur sportif de Red&Gold Football, Max Eberl.

Une ascension éclaire

Natif de Mékhé, Bara a connu une ascension fulgurante. Il a fait ses premiers pas à Thiès Académie Football, avant de prendre la direction du sud du pays où il a intégré Sénégal Elite Stars, à Ziguinchor. C’est de là qu’il a été repéré par Gambinos Stars Africa en Gambie. C’est dans le cadre du partenariat avec Red&Gold Football qu’il va effectuer plusieurs stages en Allemagne. D’abord en octobre 2024, il va faire un stage de deux semaines à Munich. Il va ensuite, en février et mars 2025, deux mois de stage avec l'équipe amateur et l'équipe U19 du club bavarois, en plus de ses premiers entraînements avec les professionnels.

En août 2025, il a rejoint les Grasshoppers Zurich, où il a suivi un programme de développement de deux mois avec l'équipe première et disputé un match amical contre le FC Bayern. Ce match va marquer un tournant décisif dans la suite de son apprentissage. Bara a joué 45 minutes qui ont changé sa vie. Durant cette moitié de rencontre, le jeune milieu de terrain sénégalais a tapé dans l’œil de Vincent Kompany. Il est même retourné à Munich, en septembre et octobre 2025, pour un stage de perfectionnement avec l'équipe première du Bayern. Malheureusement pour lui, une blessure l’a empêché de s’entraîner comme prévu et n’a pu effectuer que des séances de rééducation à Munich. Malgré ce coup d’arrêt, le Bayern l’a gardé sous forme de prêt en janvier 2026 pour six mois.

Le temps de retrouver ses moyens, Bara s’est bien moulé dans le groupe bavarois. Et quand son heure est arrivée, le 11 avril contre St Pauli (victoire 5-0), il ne s’est pas posé de question. Entré en jeu à la 84e à la place de Jamal Musiala, le n°39 floqué au dos, Bara Sapoko a été phénoménal (7 min jouées, 24 ballons touchés, 1,5 km parcouru, pointe à 27,96 km/h). Imperturbable, il a pris ses marques au milieu de terrain, demandant le ballon et s’infiltrant dans les espaces libres. Il a joué quatre matchs, dont deux titularisations, en Bundesliga.

Pour couronner ces débuts remarquables, Bara Sapoko a été convoqué en sélection nationale en mai 2026 par Pape Thiaw pour la présélection du Sénégal à la Coupe du monde 2026. Cerise sur le gâteau, il a été retenu dans les 26.

Un avenir prometteur

A seulement 18 ans, son palmarès est déjà fourni. Champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne, Bara Sapoko Ndiaye a un avenir prometteur sous les couleurs du club bavarois. En tant que milieu de terrain, il est décrit comme un joueur avec un jeu offensif moderne, polyvalent, agile, créatif dans les petits espaces et est doté d’une vitesse exceptionnelle. Au centre de formation du Bayern, il avait battu le record de vitesse avec une pointe à plus de 36 kilomètres par heure. Son profil est apprécié et fait le bonheur de ses entraîneurs.

‘’Il possède de nombreux atouts : il est agile, trouve de bonnes solutions dans les petits espaces et a une excellente vitesse. Un très jeune joueur d'un très haut niveau qui s'entraîne avec nous pour découvrir le football européen’’, s’était enthousiasmé Gerald Scheiblehner, entraîneur des Grasshoppers lors de son stage chez les Hoppers. Pour le coach du Bayern, Bara a ‘’prouvé qu'il fait partie des jeunes talents’’ du centre de formation du Bayern. ‘’Un match aussi physique est le test le plus difficile pour un jeune joueur. Ce n’était vraiment pas un match pour les jeunes, mais il en a besoin pour apprendre.

Je l’ai trouvé plutôt bon balle au pied et capable de suivre le rythme’’, avait déclaré Vincent Kompany à la fin du match contre Mayence (victoire 4-3) pour sa première titularisation. Le technicien avait surtout aimé sa ‘’belle réaction’’ en seconde période. ‘’C’était une bonne prestation dans un match aussi difficile pour un jeune joueur. Il peut être fier.’’ Avec le Bayern Munich, une riche carrière attend Bara Sapoko Ndiaye, mais il reste un diamant à polir.

LOUIS GEORGES DIATTA