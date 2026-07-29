Les fédérations de football pourraient voir leur dotation dans le cadre du programme FIFA Forward décupler dans les années à venir. Selon un communiqué de l'instance faîtière, la FIFA a un projet de création d'une nouvelle filiale dénommée FIFA Forward Enterprise (FFE), chargée de la gestion de ses activités commerciales et événementielles.

Avec Gianni Infantino, l'argent circule et va couler à flots dans les années à venir. « Nous avons l'intention d'investir massivement, y compris dans les zones les plus modestes ou les plus isolées de la planète football, ces lieux trop souvent négligés. » Ces propos du président de la FIFA illustrent son ambition d'injecter beaucoup d'argent dans le football. Gianni veut augmenter considérablement les dotations financières au bénéfice des fédérations affiliées.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'instance dirigeante du football mondial a partagé son intention de « porter le financement du développement du football à plus de 10 milliards de dollars US ». « Le développement du football aux quatre coins du monde bénéficierait immédiatement d'un financement accru mis à la disposition des 211 associations membres de la FIFA », a indiqué la note.

Dans le cadre du programme FIFA Forward, la Fédération internationale prévoit de faire passer à plus du double le financement octroyé à chaque association membre dans les années à venir. Ainsi, pour le prochain quadriennal (2027-2030), la subvention sera de 20 millions de dollars US (environ 11,5 milliards de francs CFA), contre 8 millions de dollars US (4,6 milliards de francs CFA) actuellement, soit une hausse de 12 millions de dollars US (environ 6,9 milliards de francs CFA).

Ce montant passera à 22 millions de dollars US (12,7 milliards de francs CFA) entre 2031 et 2034 et atteindra les 24 millions de dollars US (13,8 milliards de francs CFA) pour 2035-2038. En plus du FIFA Forward, l'instance prévoit une subvention supplémentaire au nom du programme « FIFA Fast-Forward » (FFFP), qui allouera un « financement exceptionnel et immédiat de 20 millions de dollars US par association membre, destiné à des projets spécifiques ».

Ces prévisions s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau projet que la FIFA veut mettre sur pied. Il sera matérialisé par la création de ce qu'elle appelle la « FIFA Forward Enterprise » (FFE). Il s'agit d'une « nouvelle filiale détenue et contrôlée par la FIFA, regroupant ses activités commerciales et événementielles ». Il s'agit pour la Fédération internationale de capter les fonds d'investisseurs tiers. Dans ce cas, la FIFA « conserverait le contrôle exclusif de FFE ainsi que l'autorité exclusive sur la gouvernance du football, les compétitions, le calendrier des matchs et toutes les décisions d'ordre réglementaire et sportif », alors que ces nouveaux investisseurs acquerraient des participations « minoritaires » (sans droit de contrôle).

Pour financer ce programme, il est prévu que la « FIFA Forward Enterprise » lève jusqu'à 4,2 milliards de dollars US plus tard cette année, sur la base d'une valorisation initiale des capitaux propres de 20 milliards de dollars US. Ces investisseurs extérieurs « seraient sélectionnés selon des critères précis en matière de stratégie, de gouvernance et d'engagement à long terme. Ils formeraient un groupe géographiquement diversifié, reflétant la dimension mondiale de la discipline ».

Le projet soumis à l'aval des fédé et du Conseil de la FIFA

Avec la création de la nouvelle entité, FFE, la FIFA prévoit de regrouper ses droits commerciaux (diffusion, sponsoring, billetterie et licences) et la gestion opérationnelle de ses tournois. Cette idée vise à concrétiser la volonté d'Infantino de « libérer le potentiel commercial et les opportunités dont dispose la FIFA ».

Pour le président de la FIFA, cette valeur commerciale doit être accrue pour « soutenir un développement durable et inclusif aux quatre coins du monde » de la discipline. « Chaque association membre de la FIFA doit avoir la possibilité d'obtenir une part équitable des fonds disponibles pour façonner son propre avenir, en prenant ses décisions de manière autonome plutôt que de dépendre d'autrui. Il s'agit ici de la démocratisation du football à l'échelle mondiale », a-t-il soutenu.

Avec cette nouvelle initiative, la FIFA vise à élargir « l'accès à la discipline, à renforcer les infrastructures et les opportunités liées au football dans le monde entier, et à garantir que chaque association membre profite de la croissance du sport ». Pour cela, elle s'engage à promouvoir l'« équité » dans la redistribution des bénéfices générés par la nouvelle entité.

La mise en œuvre de cette nouvelle trouvaille de l'instance faîtière du football mondial est soumise à l'aval des associations membres et du Conseil de la FIFA. « Conformément aux processus démocratiques de la FIFA, l'administration de la FIFA ne lancera la nouvelle structure que si une majorité d'associations membres décide de la soutenir et si le Conseil de la FIFA approuve les modifications réglementaires nécessaires », a précisé le communiqué.

Le président et l'administration de la FIFA auront la responsabilité de piloter le développement de ce projet.

LOUIS GEORGES DIATTA