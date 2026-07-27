Les finales National 1 de basket-ball, masculin et féminin, se sont jouées ce week-end. L'ASC Ville de Dakar, qui a aligné ses deux équipes en finale, a perdu ses trophées, respectivement face à l'AS Douanes, chez les messieurs, et à Guédiawaye Basket Academy, chez les dames.

AS Douanes renoue avec le titre

Vainqueur de la manche aller (69-68), l'AS Douanes a confirmé lors du match retour en s'imposant devant l'ASC Ville de Dakar par 18 points d'écart (68-49), ce dimanche, au stadium Marius Ndiaye. Les Gabelous renouent ainsi avec le titre, le 12e de leur histoire. Ville de Dakar ne réalisera pas la passe de trois, après ses victoires en 2024 et 2025.

Stimulés par leur victoire, même étriquée, les Douaniers ont abordé la manche retour par le bon bout en dominant la première période de bout en bout. L'AS Douanes a remporté le premier quart-temps (15 à 13), puis le second (14-7) pour aller à la pause avec un avantage de neuf points (29-20). Au retour des vestiaires, les champions en titre de l'ASC Ville de Dakar ont essayé d'inverser la tendance. Ils ont réussi à remporter le troisième quart-temps, mais avec un petit point d'écart (17-16). Les Gabelous restent maîtres au tableau d'affichage (45-37). Avec huit points d'avance, les hommes d'Abdou Khadre Ndiaye disposent de toutes les cartes pour remporter le match.

Mais Ville de Dakar n'était pas prête à leur faire un cadeau dans cet ultime acte. D'autant que huit minutes sont jouables en dix minutes. Les Jaune et Bleu ont entrepris une remontée dès les premières minutes. Après seulement quatre minutes de jeu, ils ont infligé un 7-0 à l'adversaire et sont revenus à seulement une longueur de la Douane. Les Gabelous ne se sont pas laissé déstabiliser par ce coup de force de l'adversaire. Ils ont retrouvé leurs esprits et le contrôle du jeu. L'AS Douanes s'est détachée à nouveau et a conclu la victoire finale par dix-neuf points d'écart (68-49). Grâce à ce résultat, les Douaniers décrochent leur 12e titre de champion du Sénégal et la Basketball Africa League la saison prochaine. Par contre, l'ASC Ville de Dakar voit sa série de deux victoires en finale (2024 et 2025) interrompue.

GBA, un sacre historique

Guédiawaye Basket Academy (GBA) est entrée dans l'histoire du basket-ball féminin sénégalais. Les Académiciennes de la banlieue dakaroise ont détrôné l'ASC Ville de Dakar, sextuple championne du Sénégal, en s'imposant en finale retour des play-offs du National 1, ce samedi, sur le score de 62-52.

Avec un léger avantage de quatre points à l'issue de la première manche (72-68), Ville de Dakar avait pris une petite option pour la conservation de son titre, le septième d'affilée (après 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025). Mais les joueuses du Guédiawaye Basket Academy (GBA) étaient loin de jeter l'éponge. Dès l'entame de la partie, le GBA a pris les choses en main et mené les débats. Les joueuses de Guédiawaye ont dominé la première partie en remportant les deux quart-temps, respectivement 18-11 et 14-13. Ce qui leur a permis d'aller à la pause avec huit points d'écart (32-24). Piquée au vif, l'ASC Ville de Dakar a réagi au retour des vestiaires. Couna Ndao et ses coéquipières ont démarré fort le troisième quart-temps. Portées par Couna, elles ont réussi à remettre les pendules à l'heure (37 partout). Mais pas pour longtemps, car les Académiciennes ont repris les devants, avec un point d'écart (43-42).

Les dix dernières minutes du match s'annonçaient palpitantes. Ville de Dakar gardait toujours la main pour le titre, alors que GBA devait encore creuser l'écart pour renverser la vapeur. Malgré l'enjeu du dernier quart-temps, Codou Diop et ses coéquipières ont su garder leur lucidité pour remettre la machine en marche. Elles ont maîtrisé le jeu et contrôlé la rencontre. À la fin, Guédiawaye Basket Academy s'impose par dix points d'écart (62 à 52) et remporte le premier titre de sa jeune histoire. L'ASC Ville de Dakar tombe de son piédestal, après sept ans de règne sur le basket-ball féminin sénégalais.

LOUIS GEORGES DIATTA