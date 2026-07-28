Le Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports de la CEDEAO (CDJS), organise à Dakar, du 27 au 31 juillet, une réunion des experts, suivie d'une réunion des Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports des États membres, consacrées à la consolidation, à la validation et à l'adoption des principaux cadres stratégiques régionaux destinés à renforcer le développement du capital humain en Afrique de l'Ouest.

Ces rencontres de haut niveau, selon un communiqué, réunissent les représentants des douze États membres de la CEDEAO, les institutions régionales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les experts des secteurs des sports, de la jeunesse et du volontariat. D'après la même source, les travaux portent sur l'examen et la validation de trois documents stratégiques majeurs la Politique de la Jeunesse de la CEDEAO et son Plan d'action stratégique 2026-2035, la Politique des Sports de la CEDEAO et son Plan d'action stratégique 2026-2035 et le document de Politique stratégique du Programme des Volontaires de la CEDEAO et son Plan d'action 2026-2035.