Battues d’entrée par l’Algérie (2-0), les Lionnes se sont relancées en remportant leur deuxième match, ce jeudi. Les joueuses de Mame Moussa Cissé se sont imposées face au Kenya, sur la plus petite marque (1-0). Le but de la victoire a été inscrit par Seynabou Mbengue à la 35e minute de jeu. Le Sénégal jouera sa qualification lors de la 3e et dernière journée de la poule A. Les Lionnes vont affronter le Maroc, lundi prochain.

Dans une rencontre où le pragmatisme a pris le pas sur la technique, ce n’est pas l’équipe la plus dangereuse durant les 90 minutes du temps réglementaire qui a été récompensée. Dès l’entame de la rencontre, le Kenya s’est montré dangereux notamment avec la tentative de Lorna Nyarinda qui a flirté avec la transversale sénégalaise (11e).

Si le Sénégal a mis plus de vingt minutes à entrer dans sa partie, ce sont bien les Lionnes qui se sont montrées les plus cliniques. Après un contre parfaitement lancé par Sokhna Pene, Ndeye Casset est parvenue à conserver le ballon tout en se jouant de la défense kenyane avant de décaler parfaitement l’attaquante messine, Seynabou Mbengue qui n’a laissé aucune chance à la portière des Harambee Stars avec sa frappe croisée (1-0, 35e).

C’est en seconde période où les protégées de Beldine Odemba ont pu nourrir des regrets. Si les Kenyanes ont multiplié les situations, ce sont surtout les montants sénégalais qui les ont empêché d’égaliser. Ruth Ingosi d’abord a vu sa tentative repoussée par la transversale, avant que le ballon n’ait été repris par Terry Engesha qui a de son côté vu le poteau repousser sa tentative dans les pieds de Marion Serenge dont la frappe a été repoussée par la défense (68e).

La malédiction ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisqu’Engesha, de nouveau en position idéale, a de nouveau buté sur le poteau (77e). Avec cette nouvelle défaite le Kenya est donc déjà éliminé, puisque même en cas de succès lors de la troisième journée, les Harambee Stars ne pourront pas prétendre aux deux premières places du groupe.