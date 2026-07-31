Considéré comme l’une des recrues phares de l’été, l’international ivoirien Yan Diomandé pourrait rapidement rebattre les cartes dans l’effectif madrilène, au point de fragiliser plusieurs cadres de l’attaque selon la presse espagnole.

Le Real Madrid va prochainement s’offrir le joli coup Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans va devenir le premier joueur ivoirien à porter le maillot merengue et débarque avec de très grandes attentes après un transfert retentissant qui aura animé les débats quelques jours voire semaines. Son prix estimé à environ 100 millions et les espoirs placés en lui laissent déjà présager une place importante dans le onze de José Mourinho, où il est appelé à occuper le couloir droit. Une arrivée qui, selon Marca, va avoir des conséquences sur plusieurs joueurs de l’effectif.

Le premier concerné est Vinicius Junior. Pas forcément sur le terrain dans l’immédiat, mais plutôt dans les bureaux de la direction. Le Brésilien souhaite toujours prolonger son contrat et n’a jamais caché son ambition de devenir une légende du Real Madrid. Mais alors que les discussions sont actuellement à l’arrêt, l’arrivée de Diomandé est perçue comme un message envoyé par le club. Si Vinicius ne prolongeait finalement pas, l’Ivoirien pourrait devenir son successeur naturel sur le côté gauche. En interne, le Real reste toutefois convaincu que le Brésilien finira par prolonger afin de composer un trio offensif avec Diomandé et Kylian Mbappé.

Une arrivée qui va tout chambouler

Arda Güler pourrait également être l’un des grands perdants de cette arrivée. Dans le système en 4-2-3-1 privilégié par José Mourinho, Jude Bellingham évoluerait derrière l’attaquant tandis que Diomandé occuperait le flanc droit, réduisant considérablement les possibilités de titularisation pour le Turc. Car le staff estime qu’il reste encore trop léger pour évoluer dans un double pivot à l’avenir également. Une concurrence qui risque de compliquer son développement cette saison.

Enfin, Brahim Diaz semble lui aussi menacé. Depuis son retour au Real Madrid, l’international marocain avait parfaitement accepté son rôle de premier remplaçant offensif, capable d’apporter un véritable impact en sortie de banc. Mais avec la nouvelle hiérarchie qui se dessine, ce statut pourrait désormais revenir à Arda Güler. Brahim serait ainsi relégué encore un peu plus loin dans la rotation offensive et verrait son temps de jeu encore plus réduit que la saison dernière. Preuve que l’arrivée de Yan Diomandé pourrait redistribuer les cartes bien au-delà de la seule aile droite

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