Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) a rencontré le secteur privé local, ce mercredi. Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, a salué la contribution des entreprises sénégalaises depuis le début des préparatifs de l’événement et a invité le patronat à garder la même dynamique et le même engagement dans cette dernière ligne droite avant le début du premier événement olympique sur le continent.

Les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Dakar 2026, battent leur plein. A moins de 100 jours du coup d’envoi du premier événement olympique en terre africaine, le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) a rencontré le secteur privé sénégalais pour accorder leurs violons afin de ‘’construire ensemble la dernière ligne droite’’.

Cette rencontre a été une occasion pour les deux parties de renouveler leur engagement à faire des JOJ 2026 un ‘’projet de toute une nation, avec une place centrale accordée au secteur privé sénégalais’’. Pour le président du COJOJ, la contribution du secteur privé doit être considérable pendant cette ‘’phase la plus exigeante de notre préparation’’.

‘’Nous avons besoin de votre engagement renouvelé. Nous avons besoin de vos expertises. Nous avons besoin de vos innovations. Nous avons aussi besoins de vos contributions notamment à travers le programme de sponsoring. Nous avons besoin que chaque entreprise se sente pleinement partie prenante de cette réussite nationale’’, a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye. Il a salué l’engagement du secteur privé, à qui il a réaffirmé sa confiance, et l’a invité à ‘’franchir cette dernière étape avec la même ambition, la même énergie et la même détermination’’.

‘’Dans quatre-vingt-quinze jours, la flamme olympique s'allumera à Dakar. Ce jour-là, est convaincu M. Ndaye, le monde ne regardera pas seulement une cérémonie d'ouverture. Il verra le résultat de plusieurs années de travail, de sacrifices, d'audace et de coopération. Il verra un Sénégal debout. Un Sénégal qui accueille. Un Sénégal qui innove. Un Sénégal qui rassemble. Et je souhaite que chacun puisse dire avec fierté : j'ai contribué à cette réussite.’’

Pour sa part, le patronat sénégalais a exprimé sa disposition à accompagner le COJOJ. ‘’Notre famille d’entrepreneurs est à vos côtés, aux côtés du gouvernement et de la jeunesse’’, a assuré le président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne, qui a salué la contribution de Mamadou Diagna Ndiaye à la promotion de l’olympisme au Sénégal. ‘’Je suis sûr, a affirmé M. Agne, que le Sénégal fera la fierté de l’Afrique.’’

70% de la commande accordés au secteur privé sénégalais

Mamadou Diagna Ndiaye a magnifié la présence du président du CNP à ses côtés dès la désignation du Sénégal comme hôte de la 4e édition des JOJ. M. Ndiaye a rappelé l’ambition de faire des Jeux une ‘’opportunité de création de valeur pour notre tissu économique, de montée en compétences pour nos entreprises et de construction d'un héritage durable’’.

C’est ainsi qu’il a indiqué que 70 % des marchés attribués par le COJOJ ont été confiés à des entreprises nationales. ‘’Ce chiffre, a-t-il soutenu, est bien plus qu'un indicateur : il témoigne de la confiance accordée au savoir-faire sénégalais et de notre volonté de faire des Jeux un véritable levier de développement économique pour notre pays.’’ Diagna Ndiaye est persuadé que cet événement donnera un coup de projecteur sur ‘’le savoir-faire de nos entreprises, leur créativité, leur compétitivité et leur sens de l'innovation’’.

De même, il assure que ces Jeux constitueront des ‘’opportunités nouvelles’’ à de nombreux secteurs, comme les services, le numérique, le tourisme, les transports, l'industrie, les médias, la culture, l'économie créative, l'hôtellerie, la restauration, entre autres. ‘’Ce que nous réussirons ici ouvrira des perspectives pour l'ensemble du continent africain. Notre réussite créera un précédent. Elle renforcera la crédibilité de l'Afrique dans l'accueil des grands événements internationaux. Elle inspirera les générations futures.’’

LOUIS GEORGES DIATTA