Déploiement gendarmerie

La gendarmerie nationale a annoncé avoir mobilisé 2 582 éléments, 264 moyens roulants, dont 89 motos et 174 véhicules, une ambulance médicalisée ainsi que des drones, en perspective du Gamou, prévu ce jeudi. ”Au total, un effectif de 2 582 gendarmes est mobilisé avec 264 moyens roulants, dont 89 motos, 174 véhicules, une ambulance médicalisée, plusieurs engins de levage et sept drones”, indique la Division de la communication et des relations publiques de la gendarmerie.

Dans un communiqué transmis à l’APS, elle précise que dans la même dynamique, les autres légions de la gendarmerie sont également engagées dans leurs circonscriptions respectives pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication à l’occasion de la célébration de la naissance du Prophète de l’islam. Cet événement de grande envergure, qui draine chaque année de nombreux fidèles, revêt une importance ‘’capitale’’ pour la communauté musulmane nationale et internationale.

À l’instar des années passées, la gendarmerie nationale a déployé ‘’d’importants moyens humains et matériels’’ dans l’ensemble de ses secteurs de compétence à Tivaouane pour garantir la sécurité des fidèles et assurer le bon déroulement de l’événement, souligne la maréchaussée. Piloté par le lieutenant-colonel Arona Sarr, commandant de la légion de la gendarmerie de Thiès, ce dispositif vise, d’une part à ‘’garantir une bonne gestion du trafic sur l’ensemble des réseaux routiers et autoroutiers menant vers les lieux de célébration et à assurer, d’autre part, la sécurité des fidèles et de leurs biens pour un Gamou en toute sérénité’’, lit-on dans le communiqué.

D’ores et déjà, les interventions menées par la gendarmerie font état de ‘’10 accidents, dont quatre corporels ayant entrainé 22 blessés’’, signale la Division de la communication et des relations publiques. Elle ajoute que le général Martin Faye, en compagnie de son État-major, s’est rendu à Tivaouane, le mardi 2 septembre 2025, pour s’assurer de l’efficience du dispositif mis en place. En marge de cette inspection, il a effectué une visite de courtoisie chez le khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, afin de recueillir ses prières pour la réussite des missions de la gendarmerie nationale.